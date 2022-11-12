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奧運女排國手住家被盜 丟失金銀銅3枚獎牌

記者趙健／橙縣報導
被盜的三枚獎牌。（橙縣警局提供）
被盜的三枚獎牌。（橙縣警局提供）

橙縣拉古納山（Laguna Hills）近日發生一起入室盜竊事件，而該案屋主丟失的竟是自己在三屆奧運會上摘得的金、銀、銅三枚獎牌。

據橙縣警局（Orange County Sheriff's Department）消息，該盜竊案的受害者是美國女子排球國家隊的運動員，被盜物品是她分別在2012倫敦奧運會、2016里約奧運會和2020東京奧運會上贏得的女子排球的獎牌，其中這枚金牌更是美國歷史上首次奪得的女排奧運金牌，意義非凡。

盜賊於10月29日潛入屋主位於Black Horse Lane第25000街區的家中，將存放了三枚獎牌的保險箱整個搬走。此案目前還在調查中，警方呼籲民眾若見到有可疑人員持有獎牌，速與警方聯繫。

美國女排在2020東京奧運會首次奪冠。（US Vollyball）
美國女排在2020東京奧運會首次奪冠。（US Vollyball）

其實早在今年5月，另一位家住橙縣安那罕（Anaheim）的奧運女排國手Jordyn Poulter的奧運金牌也曾被盜，當時Poulter還曾懸賞找回丟失金牌。所幸沒多久盜竊者就被警方抓獲，丟失的金牌也很快尋回。

值得一提的是，雖然美國女排是公認的世界級強隊，但在奧運會上一直與冠軍失之交臂，直到2020東京奧運才首次奪冠，足見這枚金牌彌足珍貴。

東京奧運 橙縣 運動員

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