護膚品2 .5折 華人瘋購 商家叫停

華人代購搶到的「海藍之謎」折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

奢華護膚品牌「海藍之謎」（La Mer），價格定位甚高，但深受愛美之人推崇，11月上旬其明星產品推出2.5折，這一消息引爆南加華人 圈，很多人排隊搶購，其中包括不少代購人士。而在瘋狂搶購的過程中，竟然引發言語、肢體衝突，商家不得不因此宣布暫停促銷活動。

這個帶著「貴婦光環」的護膚品牌，經典面霜3.4盎司官網定價570元，16.5盎司2545元，據稱很少打折，哪怕是在黑五購物季。此次該品牌的奧特萊斯（Outlets）櫃檯宣布3.4盎司容量的面霜2.5折，很多顧客表示這樣的折扣前所未有。

南加華人瘋狂搶購「海藍之謎」面霜，導致商家宣布暫停促銷活動。（受訪者提供）

洛杉磯縣一位不願署名的代購人士曾女士（化名）指出，剛聽到這個折扣時，簡直都不敢相信，她趕緊跑到最近的一家奧特萊斯店，沒想到商家門口早就排起了長隊。曾女士回憶當時的場景，「太火爆了，至少五六十人在排隊，我在等的時候還有不少人加入隊伍，基本上都是華人面孔，感覺比當年蘋果手機店賣新產品還要熱鬧。」

商家此番推出巨大折扣，並規定每人限購五瓶，當天排了兩個小時後，曾女士終於買到五瓶，她表示排隊的大部分人可能都是代購，因為第一時間知道消息，紛紛趕來搶購，「這個牌子的護膚品很受中國顧客歡迎，在國內櫃檯上賣得更貴，現在折扣厲害，代購寄回去就會有很大的利潤空間。」

海藍之謎火爆的搶購場面，幾乎出現在南加所有的奧特萊斯店，短短幾天，社群媒體 上很多人都在分享排長隊購買海藍之謎的經歷。一名南加代購表示，他一天跑了三家奧特萊斯店，終於搶到十幾瓶面霜，「這個折扣是我代購近十年來第一次碰到，生產日期非常新鮮，短短幾個小時，加州一家店內的580瓶面霜全部被搶購光。」有人指出，整個洛杉磯地區所有的奧特萊斯店，活動第一天面霜就全部售罄。

更有代購人士在社群媒體上直播自己的排隊視頻，說自己同一天從加州最東邊的奧特萊斯跑到最南邊，也有人甚至開車到美墨邊境購買，為自己搶到折扣面霜慶幸。

商家規定每人限購五瓶面霜，但曾女士指出，很多人排隊買到五瓶後，換了一身衣服又重新加入隊伍，她還聽說有些代購付錢找人排隊，就是為了能多買一些。個別地方甚至出現為了搶購商品，顧客之間發生言語、肢體衝突，並與店員爭執，引來當地警方介入。

如此瘋狂的搶購現象，引發社群媒體上對國人素質的熱烈討論。有人表示，搶購隊伍中基本都是華人面孔，「華人就喜歡貪小便宜，而且為了賺錢破壞市場規矩」；有人直接開罵，「太沒有素質了，為賺錢無所不能，丟光中國人的臉。」；有人批評代購人士，「代購就是這樣讓人討厭，全被他們搶光了，美國人民自己享受不到這個優惠，東西都被寄回中國。」

但也有人認為，「代購賺錢無可厚非，因為我不喜歡排這麼長時間的隊伍買商品，浪費時間、精力，如果有人幫我排隊購買，我願意支付佣金。」不少南加地區的女性消費者紛紛聯繫自己認識的代購，願意加價購買，或者詢問哪裡還可以買得到。

據悉，此項優惠活動僅維持幾天，就被商家迅速叫停。知情者透露，可能是因為沒有買到的人投訴，也可能是活動太火爆，導致部分門店排隊過程中發生糾紛，商家不得不暫時取消折扣活動。