加州全保 享低保費10元

加州全保計劃每月僅10元甚至更少保費，從11月1日期至2023年1月31日開放申請。（加州全保提供）

2023年度加州 全保，從今年11月1日起至明年1月31日對所有符合資格的加州居民開放申請。

近些年，加入加州全保的民眾人數連年遞增，過去兩年中，登記投保的民眾人數激增35萬餘人，其中亞裔 申請人數也大量增加。但是，仍有很多人沒有健康保險。亞裔群體中，可能因為文化、語言等因素，導致民眾生病後寧願回到出生國看病。加州醫療保健基金會有研究報告指出，30%亞裔美國人因缺乏醫療保險 而延誤就醫。例如，亞裔子宮頸抹片檢查率，在所有族裔中最低。

加州全保是幫助加州居民選擇、購買健康保險的一項免費服務，有包括中文在內的多種語言，幫助民眾選擇最適合他們的健保方案。更重要的是，加州全保還可以為民眾提供財務補助。據悉，近三分之二的通過加州全保的投保者可從每月十元或更少的計畫中獲得健保。

加州全保中文代表呂文昭（Wendy McAnelly）表示，美國援助計畫本在年底到期，屆時民眾的保費將大幅度提高，加州預計將有22萬投保人無法負擔起下一年保費，拜登政府決定將該計畫延長至2025年。 三分之二從加州全保購買保險的民眾，將繼續受到政府補助，享受最低每月10元以下的保險計畫。

目前申請日自即日起至明年1月31日開放申請，不過特殊情況如失業、移居加州或結婚生子的申請人依舊可以在60天內申請。具體可撥打南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California）免費諮詢熱線：800-520-2356（國粵雙語）周一至周五上午10點至下午3點為您服務。

南加州亞美公義促進中心屬於非盈利社區組織而並非政府機構或私人公司。詳情可登錄www.ajsocal.org了解。