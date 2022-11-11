華航7+4航班 14日起開始

中華航空11月14日開始將實現洛杉磯國際機場（LAX）每日一班和安大略機場一周四班的運力。（記者張宏／攝影）

疫情 後時代航空業逐漸復甦，中華航空（China Airlines）11月14日開始將實現洛杉磯國際機場 （LAX）每日一班和安大略機場一周四班的運力，且將在感恩節和周年慶期間推出各種促銷活動。

華航美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟表示，華航現在客運上座率恢復到七成，到明年的農曆新年，飛機都會很滿。

華航地區營業經理李宜真表示，華航疫情期間客運運力一度減少99%。隨著疫情緩解，華航逐步恢復其客運航班。現在LAX一周七班，安大略機場也不斷增班，11月14日以後實現一周四班。配合感恩節和華航周年慶活動，近日也會推出票價優惠促銷。

華航洛杉磯分公司團隊。（記者張宏／攝影）

李宜真說，華航的東南亞航班也在恢復中，且12月還會增加菲律賓、越南的新航線 ，和恢復清邁的觀光航線。客艙設置滿足旅客防疫零接觸的細節需求，並首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，更為寬敞舒適，同時配置可調式加高活動隔板，保有隱私的同時兼顧防疫。

華航的飛機餐會恢復到疫情前的樣式，且隨著客運逐漸復甦，華航全航線端上新菜色待客。為支持本土農、漁民，大量網羅在地海陸食材，華航精進豪華商務艙/商務艙餐點，首度推出充滿台灣味的滷味點心，大幅提升主菜品質。經濟艙則在西式餐點外，特選經典排骨飯也會在高空飄香。

在華航的日本航線還會安排驚喜甜點，飛往東京成田、大阪、名古屋、福岡航班的豪華商務艙/商務艙，11月和12月限定推出素有甜點界香奈兒之稱的法朋烘焙甜點坊「栗子蒙布朗」，內餡以荔枝奶餡、香草香緹搭配，充滿香氣，滋味濃郁。