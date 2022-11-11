深圳新世界涉賄賂 前議員惠薩8罪名成立

深圳新世界因為賄賂洛市前議員惠薩，八項罪名成立，明年1月量刑。（報系資料照片）

聯邦司法部 10日的新聞稿指出，陪審團經過深思後，認定總部設在洛杉磯 的建商「深圳新世界」（Shen Zhen New World I LLC）確實以100萬元賄賂洛市前議員惠薩（José Huizar），換取市府同意公司在洛市新建77層樓高的摩天大樓。聯邦法官John F. Walter已經排定2023年1月23日進行量刑聽證，屆時將以八項罪名衡量公司的罰金額度。

深圳新世界的老闆黃偉（音譯，Wei Huang）據信已經逃回中國，但是惠薩不但丟掉飯碗，還曾鋃鐺收監。兩者之間的利益交換包括，昂貴的旅遊行程、賭城的免費籌碼與來路不清的借款，總價值超過100萬元。雖然老闆跑路，但是商業法人深圳新世界仍在，因此三項不實匯款、四項跨州與跨國的不法旅行與一項賄賂等八項罪名依然成立。

司法部指出，案件審理之間提出的證據顯示，早在2010年深圳新世界就買入洛杉磯大飯店（L.A. Grand Hotel），其位置就在惠薩的選區內，公司因此開始向惠薩誘之以利，試圖透過他身為市議會都市規畫委員會（PLUM Committee）主席的身分，為公司取得違法改建的機會。

經過2013年至2018年的長期運作，深圳新世界最後在2018年提出改建案，並在惠薩的不當勸誘下，使案子過關斬將，終於獲得市府同意。公司在五年之間的提供的不法利益包括，惠薩與其助理埃斯帕扎（George Esparza）收受的現金、賭場免費籌碼、免費的私人與客機服務，還入住拉斯維加斯的高檔飯店，接受性招待。公司另外還提供60萬元的不明借款給惠薩，助他「擺平」性騷擾 指控。