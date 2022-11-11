熊貓快餐「4字」企業文化 挺過疫情、通膨難關

洛杉磯台美商會一行30多人，11月8日參訪熊貓快餐總部。（記者邵敏／攝影）

新冠疫情 、通貨膨脹讓餐飲行業幾乎經歷滅頂之災，知名的熊貓快餐連鎖店同樣也面臨前所未有的困難。但即便身處險境，這家全球最大的中餐連鎖店，仍以自己特有的方式成功度過難關，並取得可喜成績，如今日營業額已達到1500萬。

洛杉磯 台美商會一行30多人，11月8日（周二）參訪位於洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的熊貓快餐（Panda Restaurant Group）總部。公司老總程正昌在分享企業成長經驗時，提到這幾年雖面臨疫情、通膨的惡劣環境，但公司仍取得不少成績。

疫情期間，熊貓快餐連鎖店曾降低售價，全家套餐僅賣20元。公司人事培訓部主管Rachel白表示，「當時疫情最嚴重的時候，人們都居家防疫，在熊貓快餐買一份午餐，全家都能分享，讓一家人有溫馨的感覺。反饋社會、服務於人就是熊貓快餐的企業文化之一，同時這樣做也可以促銷公司產品，一舉兩得。」

程正昌說，疫情期間員工生病，很多人無法上班，公司因此投入大量資金，加強防護措施，保護員工健康，「有一段時間口罩 價格飆升，但我們還是給員工買最好的口罩，盡力保護他們的安全。」市調公司易普索（Ipsos）指出，疫情期間，熊貓快餐是美國最安全的餐廳之一，餐廳採取嚴厲措施確保顧客安全。

此外，與堂吃為主的餐飲店不同，熊貓快餐在外賣、開車點餐(Drive Through)方面更有強項，因此疫情最嚴重時，很多分店還能堅持營業，這也是企業能夠度過難關的先天優勢。程正昌還指出，經營企業，節約成本是一種好習慣，包括節約垃圾袋、廚房用紙、醬油等細小用材，短期可能看不出省了多少錢，但長期下來就會有很大不同。

台美商會一行人參觀期間，Rachel特別介紹熊貓快餐的企業文化精髓：人事，孝順。她解釋說：「人事，就是指先人後事，把人照顧好了事情自然會做好；孝順一般理解為對長輩的照顧，但我們公司的解讀是，給予他人真正需要的東西，而不是我們認為對方需要的。」

正是遵循這樣的企業文化，熊貓快餐成功度過疫情困難期。而在面臨通貨膨脹、全球供應鏈短缺、運輸難等問題時，他們同樣堅持以人為本的精神，讓員工緊密團結在一起。據悉，疫情期間，熊貓快餐除了努力經營自己的企業之外，還始終不忘回饋社會，捐款給醫院、學校等，盡力幫助社區共渡難關。公司創始人程正昌和妻子Peggy Cherng，捐贈200萬元用於抗擊新冠病毒。