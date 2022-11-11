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洛城新語／紅潮未現 又喊舞弊？

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民主黨基本面險峻不已的情況下，2022年的期中選舉共和黨非但沒有掀起「紅色海嘯」，還創下近30年來最差表現，不能在民主黨籍總統第一屆任期內狂捲國會席次。未達預期的表現，想必令許多華人共和黨支持者感到疑惑；微信群組中的討論之聲不絕於耳，選舉舞弊之聲又起。

自從川普2020年鎩羽，部分華人「川寶」就對川普拋出的選舉舞弊陰謀論深信不疑。常言道，永遠無法叫醒一個裝睡的人。縱使司法部調查顯示，選舉中沒有大規模舞弊情況。部分微信群中的川寶，仍孜孜不倦的尋找舞弊的「蛛絲馬跡」。一些捕風捉影的視頻或未經考究的訊息，只要與舞弊沾邊，都會引起他們的爭相轉發。

2022年的期中選舉亦是如此，選前一個月因罹患癌症去世，但仍以85%支持率順利「連任」的賓州民主黨人德魯卡（Anthony "Tony" DeLuca），成為部分川寶口中「民主黨通過郵寄選票作弊」的「證據」。「民主黨早就準備好大量假的郵寄選票，沒想到德魯卡選前突然去世，以致來不及更改。」「死人也能當選，民主黨作弊不要臉」等經不起推敲的假消息，在微信群中被大量提及。

首先，德魯卡代表賓州州眾議院第32選區長達39年，是當地任職最久的州眾議員，擁有很多的鐵桿支持者。而且該選區自1983年起就是「深藍」，共和黨在當地不得人心，此次德魯卡的挑戰者，是來自綠黨的李文斯頓（Queonia "Zarah" Livingston）。站在當地選民的角度，他們或許只是出於緬懷，或是對候選人是否還活著等時事認識不足等原因，習慣的選擇了較為熟悉的名字。

其次，候選人死後當選，德魯卡也不是首開先河。共和黨候選人霍夫（Dennis Hof），以經營妓院老闆的身份，2018年參選內華達州眾議員。他在選前一個月，在自家經營的妓院慶生後暴斃；隨後出爐的選舉結果，霍夫以63%支持率，擊敗民主黨候選人Lesia Romanov。最終該選區依州法，選定共和黨人Gregory Hafen擔任該職位。

共和黨人死後勝選沒有舞弊的說法。長年任職州眾議員的民主黨人死後連任成功，卻被冠以「選舉舞弊」，怎麼看都有些不太公平。其實此次共和黨在期中選舉中沒有掀起較大波瀾，或許與川普為共和黨添加的「極端」屬性有關。這麼說或許華人川寶難以接受，但現實情況就是，選民傾向溫和。而如今民主黨太左、共和黨太右，以致誰也無法在期中選舉中獲得壓倒性優勢。正如特斯拉執行長馬斯克8月時在推文中所說，他支持的是民主黨中的右派，以及共和黨中的左派。

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