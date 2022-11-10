營建公會卓越獎 11/11表揚優秀公司

美國華人建築公會將於11日在聖蓋博希爾頓舉辦年度卓越獎頒獎典禮，圖為2019年頒獎現場。（華人建築公會提供）

美國華人 建築公會將於11日在聖蓋博 希爾頓酒店，舉辦年度華人建築卓越獎頒獎典禮，表彰全美各地建築各個行業的優秀公司，預計將有200多人參與盛會。

建築公會南加 分會副會長Leo姚，是2022年度卓越獎評委會總負責人。他表示，CACP設立卓越獎目的在於提供一個平台，為全球華人展示在建築行業的建築設計、工程規畫、施工等多方面的專業才能而特定的獎項。獎項類目涵蓋地產項目開放、建築設計、工程設計、建築施工、園林設計、建築材料和室內設計等。今年有九個卓越獎得主來自全美各地，包括開發商、建商、材料供應商還有工程師等。

今年九個卓越獎獲得者和公司分別是：Inno Metal Studs Corp (Manufacturing)、Esther Yang (Architecture)、ZWP International (Architecture)、American First Construction (Construction)、Ateck Construction (Construction)、Grandview Construction (Development)、New Empire Corp (Development)、WZ Phillips LLC (Development)、Right Time Development & EVERCREST Development & Management(Development)。

美國華人建築公會全美總會主席姜曉東表示，現在華人建築公會活動都是全美聯動，各個州分會對本年度卓越獎積極參與，大力支持。建築公會還在全國拓展中，目前在18個州25個城市都設有分會。

美國華人建築公會南加分會會長劉偉岸表示，今年是第五年頒發卓越獎，美國華人建築公會前身是華人營建公會，該公會已創立40年，最近十年CACP在全美會員增長十倍以上。