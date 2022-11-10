聖瑪利諾學區排名降 總監：問卷調查較主觀

Niche排名部分項目評分對比。（記者趙健/製表）

在近日Niche公布的大洛杉磯 地區最佳學區 排名中，亞裔學生占比高達58.5%的聖瑪利諾 聯合學區（SMUSD）排名被拉肯亞達聯合學區（LCUSD）超越。

對此，聖瑪利諾聯合學區總監德拉托雷(Linda de la Torre)表示，在過去十年，聖瑪利諾聯合學區一直都位列大洛杉磯地區最佳學區榜首。雖然在最新的排名上變成了第二名，但如果對比兩個學區的評分細節，並未找到合理的原因解釋為什麼拉肯亞達聯合學區能超越聖瑪利諾聯合學區成為第一，因為從學術評分到師資力量方面來看，我們有著相同的分數；而在資源設施、俱樂部活動和運動等方面，聖瑪利諾都比拉肯亞達聯合學區要高。

德拉托雷說，拉肯亞達聯合學區唯一可能的優勢在於畢業率，但實際情況未必如此。去年有一位學生在沒有告訴原因的情況下搬離美國，學區在匯報時就將該學生離校的原因標成了「未知」，結果加州教育廳遂將該學生認定為「輟學」。因為學區學生人數不多，一個案例被定為「輟學」，在統計方面就會明顯影響畢業率。據了解，別的學區可能會用一些其他方法去解釋和匯報這類學生的情況，所以他不認為畢業率能客觀公正地反映學生畢業的真實情況，只是因為匯報口徑不同。

另一方面，由於Niche排名是以問卷調查的形式作為評估依據的，這裡的學術評分不只是根據考試分數，還包括對學生和家長的反饋，這其實是非常主觀的，如果有學生的分數不太理想，可能就會導致這名學生和其家長對這方面反饋不滿意。

關於調查問卷的完成度，其他學區會在這方面花更多的精力，鼓勵學生和家長完成問卷調查，而聖瑪利諾學區之前並沒有花很多精力。所以，總監感覺Niche排名還是比較主觀的，並未從完全客觀的角度去進行評估。

對於此次學區排名的結果，有聖瑪利諾學區的學生家長表示，並不會太在意這些排名。這位家長稱，每一年都有不一樣的排名，每一個排名都看一些很特殊的數據，這些數據本來就上上下下，不需要太在意。她的兩個小孩在學區裡面都很好，對學校也沒有什麼不滿。至於這些評分每年上上下下怎麼排行，自己並沒有特別在意。

學校行政人員的架構上也非常穩定、健全、有效力，即使學區五名教委要改選四位，不論是哪四個當選，因為基本盤夠穩，學區未來應該不會有太大的問題。

本報記者聯繫了Niche排名的相關負責人，諮詢關於此次學區排名的情況，尚未得到任何回復。