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聖蓋博市議員選舉 吳程遠、陳履正勝利在望

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
聖蓋博市的兩位華裔候選人遙遙領先，採訪時皆表示，感謝選民一路支持。（洛縣選情官網截圖）
聖蓋博市的兩位華裔候選人遙遙領先，採訪時皆表示，感謝選民一路支持。（洛縣選情官網截圖）

亞裔人口高達63％的聖蓋博市市議員選舉，在七人爭搶三席之下，9日的開票結果顯示，兩名華裔候選人、現任市議員吳程遠（John Wu），以及陳履正（Eric Chan），因都獲高得票率，都有望各自拿下一席。

在完成近半的開票結果，截至9日下午5時，吳程遠獲1913票（21.4 %得票率）、現任市議員門查卡（Denise Menchaca）獲1504票（16.8 %）、陳履正獲1487票（ 16.6 %）。隨之在後的有華人女婿阿維拉（Jorge Herrera Avila），獲1122票（12.5 %）。其他候選人則分別以近10％的得票率，緊跟其後；包括現任市議員里維拉（Carina Rivera）獲1041票（ 11.62%） 、拉亞 （Jeanne E. Raya）1018票（11.36％） 、鮑爾斯（Reyna Isela Lopez Bowles）873票（ 9.75%） 。 

談起開票後一路領先的局勢，吳程遠感謝選民願意用選票支持他，並謙虛的表示，很可能是他在任上的服務讓選民認同他，加上時常與市民們面對面交談，實際參與解決問題的方式，才讓市民們逐漸認識他，願意給他機會。而這次選舉華人也扮演舉足輕重角色，身為華裔的他，正好可以講不同方言，並藉著這個長處扮演華裔民眾的代言人，把城市裡面的訊息，透過不同管道分享。

陳履正則表示，就現階段來看還很難說他會勝出，但他很高興目前能擠進前三名，也很期待未來能為選民服務。

開票 華裔 華人

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