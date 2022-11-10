亞市議員之爭 王愛琳、高卿表現亮眼

從左至右依次是戴守真、高卿、第二選區候選人Bob Harbitch和義工林恩成。（記者張宏／攝影）

如火如荼的亞凱迪亞市（Arcadia）選舉，9日看來可以說是塵埃落地，根據洛杉磯縣選務處開票結果，截至9日，第二選區票數領先的是Sharon Kwan，第三選區領先的是王愛琳（Eileen Wang），第五選區領先的是高卿（Michael Cao），這幾位華裔 候選人表現亮眼。

不過高卿的義工林恩成表示，現在還不能確認獲勝，該選區預計還有200多張選票還沒算進去，要等洛縣 最終確認才能知道結果。

第三選區候選人王愛琳則說，該選區目前還有40%的票未開，預計11日會有初步結果，15日洛縣會發出正式通知，告知最終結果。 她如果當選會貫徹執行競選理念，向前輩學習認真做事，兌現競選承諾。如治安問題會和市府各部門合作，遊民 問題希望能具體分析。雖然她反對遊民屋，但也要妥善處理100多名遊民的問題。她會推動市府和非營利組織合作解決遊民問題。

對這次能夠領先有市政經驗的對手，她認為是因為自己做事的實幹精神，且她跟得上時代變化，高效且熱忱。她8日下午5點多還在拜票，9日她已收完一半的競選插牌。這次選舉她高調開始，低調結束，感謝義工團隊、僑領僑團和對手、亞市居民對她的支持。

這次市議員選舉三個選區選情競爭激烈，票數沒有形成巨大差距。第二選區目前開票結果Sharon Kwan獲得899票，比第二名的Bob Harbitch領先200票左右。第三選區只開出1000票左右，其中王愛琳比張勝雄（Sheng Chang）領先200多票。而第五選區票數領先的高卿，只比李軍（Jason Lee）多130張票左右。

這次選舉參選候選人多達九人，其中華裔五人，人數是歷史上最多。九名候選人分別是來自第二選區的Bob Harbitch，Tracy Jenson-Han，Sharon Kwan。來自第三選區的張勝雄，王愛琳，和來自第五選區的李軍、Michael Danielson、高卿和Danial Malki。如果選舉結果按照目前公佈的票數走勢，可謂華裔候選人的全面勝利。