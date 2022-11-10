鑽石吧2華裔領先 周柏華、鄧嘉猷排第一

周柏華（左一）8日晚與太太、父母和弟弟一起觀看開票。另一名華裔市議員劉珝林也和太太一起加入周家的觀戰，家人和朋友對他的競選結果感到高興。（周柏華團隊提供）

洛杉磯縣選務處9日凌晨更新鑽石吧 市議員選戰結果，鑽石吧第一、第三和第四選區選票開出，兩名現任、兩名華裔 競選人分別領先。

第三區現任市議員周柏華（Andrew Chou）以1151票位居第一，得票率79.32%；Jianguo Jason王（Jianguo Jason Wang）得票300張，得票率20.68%。

第四區鄧嘉猷（Chia Yu Teng）以833票位居第一，得票率50.48%；毛利誠（Lee Mao）獲817張，得票率49.52%。

第一區現任市議員Steve Tye以1263票位居第一，得票率68.98%；Ruben Torres得票568張，得票率31.02%。

從目前看來，第一區和第三區的選舉結果較為明朗，兩對選手得票較為懸殊，雖然官方尚未確定輸贏，但大局已定。第四區兩名華裔競選的人得票相差只有16票，雙方支持陣營都在進一步等待確切消息當中。

周柏華9日表示，一整天他都在等待洛縣選務處進一步更新網站，但從當天凌晨3時後選務處就沒有進一步更新消息。由於洛縣選務處網站設置今年沒有公佈開票比例，多少投票 站的票已經開出，多少投票站尚未點票，並不知道目前公佈的數字是否已是尾聲或接近尾聲。不過他表示，由於他和對手拉開相當大的距離，深感欣慰。

周柏華8日晚與太太、父母和弟弟一起觀看開票。另一名華裔市議員劉珝林，也和太太一起加入周家觀戰，大家都對他的競選結果同感欣慰。周柏華感謝選民支持和信任，讓他有機會再爲大家服務四年，他的太太也做好未來四年更多擔當家務的準備，讓先生放手為民眾服務。周柏華在第一任期中錯過擔任市長的機會，如果順利，他將在2023年輪值鑽石吧市長。

從數字看，鑽石吧本次市議員選舉投票率不高，但屬正常。投票數最高的第一選區總票數1831票，最低的第三選區總票數1451票，以每個選區6000名左右的登記選民計算，投票率在24%至30%之間。