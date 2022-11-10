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蒙市新人黃泰平、吳紹榮穩當選 梁僑漢、陳亮文換跑道落後

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
黃泰平（Thomas Wong）可望毫無懸念當選蒙市第一區市議員。（記者朱敏梓／攝影）
黃泰平（Thomas Wong）可望毫無懸念當選蒙市第一區市議員。（記者朱敏梓／攝影）

洛縣華人最密集的城市、蒙特利公園市（Monterey Park）在8日選舉，共有七名華裔角逐三項民選職務。在市議員選舉， 聖谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）競選第一區市議員，與另一位華裔丁文賢（Jason Dhing）競爭；嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）競選第五區市議員，與前任市議員Teresa Real Sebastian，以及新人Joe Ray Avila、Delario Robinson競爭；不分區市議員梁僑漢（Hans Liang）因任滿，改選市府書記官（City Clerk），與另一位華裔Maychelle Yee競爭；市府書記官陳亮文（Vincent Chang）因任滿，改選市府財務長（City Treasurer），與另一華裔Amy Lee競選。

華裔吳紹榮（Vinh T. Ngo）可望鎖定第五區市議員席位。（記者朱敏梓／攝影...
華裔吳紹榮（Vinh T. Ngo）可望鎖定第五區市議員席位。（記者朱敏梓／攝影）

此外，Jose Sanchez和Tammy C. Wong，競爭第三區市議員補選席位。在本次選舉中，市議會第一及第五選區職位，任期於 2026年 11 月到期，共計四年；市議會第三選區職位，任期於 2024 年 11 月到期，共計兩年；市府書記及市財務長，任期於 2026 年 11 月到期。

從截稿時的開票結果來看，已有兩名華裔候選人可望鎖定市議員席位，但令人出乎意料的是，兩名轉換跑道的現任民選官員，卻意外地落後於兩位華裔新人。

截至9日上午11點30分，根據洛縣選務處更新的結果，第一選區，黃泰平以69.07%（909票）領先丁文賢的30.93%（407票），擁有絕對優勢，可望當選。在第五選區，吳紹榮以55.43%（786票），遙遙領先第二名Teresa Real Sebastian的34.91%（495票），可望鎖定席位。此外，Jose Sanchez也以60.05%（750票）的選票，可望成功擔任第三區市議員。

不過梁僑漢和陳亮文分別競選的市府書記官和財務長，選勢尚不明朗，暫時稍落後兩位新人對手。在書記官選舉，梁僑漢獲2621票（46.64%），對手Maychelle Yee獲3149票（占比53.36%），後者暫時領先。財務長選舉，陳亮文獲2805票（47.55%），落後於新人Amy Lee的3094票（52.45%）。由於通訊選票尚未統計完，結果是否會反轉，有待觀察。

對於蒙市至關重要的提高銷售稅提案（MEASURE MP），目前同意票數總計3733票（58.75%），遠高於反對票數2621票（41.25%），這意味著蒙市銷售稅可望從現有的9.5%提高至10.25%。

華裔 洛縣 開票

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