我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

世報年終感恩回饋 訂報贈精美禮品

洛杉磯訊
世報年終感恩回饋，訂戶可享精美禮品。（世界日報）
世報年終感恩回饋，訂戶可享精美禮品。（世界日報）

洛杉磯世界日報為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2022年終感恩回饋訂報優惠。

即日起凡新訂或續訂世界日報當天送報到府服務一年期330元，即可免費或以限時優惠價選購以下禮品。

免費贈品包括世界日報30元禮券一張（適用於下一次訂閱世報或購買世報電器產品）、成田家電不銹鋼保溫電水壺（1.5L）、九陽迷你電蒸鍋、充電式電動刮鬍刀。

另外，加價購禮品，包括加價五元，可在成田家電不鏽鋼保溫電飯鍋或成田家電陶瓷多功能料理鍋選購一樣（這兩樣原零售價都是40.99元）；加九元可在成田家廚錘紋鐵炒鍋或成田家廚不鏽鋼三層蒸鍋選購一樣（這兩樣原零售價都是49.99元）；加15元可買成田家電煮烤兩用鍋（原零售價59.99元），加29元可買九陽養生低速榨汁機（原零售價109.99元）；加59元可買九陽多功能電餅鐺煎烤機（原零售價119.9元）；加79元可買九陽多功能蒸鮮料理鍋（原零售價139.99元）。

免費贈品訂戶可任選一項禮品，不得與其他優惠合併使用。禮品數量有限，送完為止。所有禮品請於11月16日後到報社領取，出發前請來電確認，若需郵寄到貨需付50元運費。詳情請電323-268-4982轉191，世報地址:1588 Corparate Center Dr.,Monterey Park, CA 91754。

世界日報 洛杉磯

上一則

華美協會講座 11/10談預防長新冠

下一則

哈岡學區／郭志勝券在握 等待官方確認

延伸閱讀

一洲焦點／紅潮未現 川普氣炸 期中選舉誰是贏家

一洲焦點／紅潮未現 川普氣炸 期中選舉誰是贏家
創新肺癌治療 胸腔醫師開講

創新肺癌治療 胸腔醫師開講
南加出現亮麗彩虹 讀者分享美照

南加出現亮麗彩虹 讀者分享美照
「健康財富 維家守護」退休規劃講座 11/20聽講座可免費抽獎

「健康財富 維家守護」退休規劃講座 11/20聽講座可免費抽獎
訪世報 廖安怡：解決積弊已久問題 須挺身而出

訪世報 廖安怡：解決積弊已久問題 須挺身而出
2023年紅藍卡有何改變？世報11/5專家講座詳解析

2023年紅藍卡有何改變？世報11/5專家講座詳解析

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替