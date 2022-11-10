世報年終感恩回饋 訂報贈精美禮品

世報年終感恩回饋，訂戶可享精美禮品。（世界日報）

洛杉磯世界日報 為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2022年終感恩回饋訂報優惠。

即日起凡新訂或續訂世界日報當天送報到府服務一年期330元，即可免費或以限時優惠價選購以下禮品。

免費贈品包括世界日報30元禮券一張（適用於下一次訂閱世報或購買世報電器產品）、成田家電不銹鋼保溫電水壺（1.5L）、九陽迷你電蒸鍋、充電式電動刮鬍刀。

另外，加價購禮品，包括加價五元，可在成田家電不鏽鋼保溫電飯鍋或成田家電陶瓷多功能料理鍋選購一樣（這兩樣原零售價都是40.99元）；加九元可在成田家廚錘紋鐵炒鍋或成田家廚不鏽鋼三層蒸鍋選購一樣（這兩樣原零售價都是49.99元）；加15元可買成田家電煮烤兩用鍋（原零售價59.99元），加29元可買九陽養生低速榨汁機（原零售價109.99元）；加59元可買九陽多功能電餅鐺煎烤機（原零售價119.9元）；加79元可買九陽多功能蒸鮮料理鍋（原零售價139.99元）。

免費贈品訂戶可任選一項禮品，不得與其他優惠合併使用。禮品數量有限，送完為止。所有禮品請於11月16日後到報社領取，出發前請來電確認，若需郵寄到貨需付50元運費。詳情請電323-268-4982轉191，世報地址:1588 Corparate Center Dr.,Monterey Park, CA 91754。