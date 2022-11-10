洛縣警長之爭 盧納勝利在望

洛杉磯縣警察 局長選戰結果大局初現，現任局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）較大幅度落後於對手盧納（Robert Luna）。與此同時，高達近七成的洛縣 選民支持洛縣縣政委員未來有權開除洛杉磯縣警察局局長，創下洛縣和全國紀錄。不過部分法律界人士認為，同為民選官員，洛縣縣政委員會與洛縣警察局長並非從屬關係，賦予其開除警察局長的權力，經不起法律挑戰，未來不排除引發訴訟。

在洛縣選務處9日中午公布的最新數據顯示，在已清點的洛縣120萬多張選票，挑戰者、長堤警察局退休警官盧納贏得56.78%選票，共得票68萬7127張；尋求連任的維拉紐瓦的得票率為43.22%，得票52萬2926張。兩人的得票率與選前相關民調結果類似，盧納目前的得票率比民調預測少了一個百分點。

縣委有權開除警長 七成選民支持

被認為是為維拉紐瓦那樣「强勢」的洛縣警察局長量身定做的洛縣A提案（Measure A），目前開票也顯示以高達68.46%、83萬8980張選票的支持率，獲洛縣選民壓倒性支持。換言之，洛縣近七成選民支持洛縣五名縣政委員，未來有權以多數票決定是否開除縣警察局長。此前維拉紐瓦曾高調警告，縣政委員與縣警察局長均為民選職位，民選官員對選民負責，民選官員無權開除民選官員，縣政委員開除縣警察局長，涉嫌違憲。不過此次A提案通過，打破了洛縣乃至全國傳統的行政法規。

在過去四年中，維拉紐瓦與洛縣政委員會的爭鬥時常見諸媒體，從反對大幅度削減警察預算 和減少人員，到堅持執法力度；從疫情期間不強制警員打疫苗，並允許警員正常上班，到近期調查Sheila Kuehl，理由是她涉嫌在沒有通過正常公開招標的情況下，將洛縣公共交通局的性侵熱線電話設置和運作權，給了自己同性戀朋友，都讓維拉紐瓦與洛縣多數縣政委員的關係充滿煙硝味。

維拉紐瓦在此次選舉前表示，「希望這不是我的最後一個任期，我們做了以前沒有人做過的事情。我們對權力說真話。」但洛縣本次選舉的投票結果，為維拉紐瓦的局長位置和抗爭都畫上句號。

刑事律師鄧洪認為，A提案的直接原因是，維拉紐瓦不聽縣政委員的話。他表示，五個縣政委員、洛杉磯縣檢察長、警察局長、估值官等，都是由選民票選出來的民選官員。早在十多年前，當時的洛縣警察局長李貝卡就和洛縣委員會發生很大衝突，主要是縣政府要控制縣警局預算，李貝卡將洛縣縣政委員會告上法庭，理由是你和我都是選民選出，納稅人的錢的部分應為警察局獨立使用。但到「乖乖牌」麥唐納警長時代，洛縣警局預算權交給了洛縣政府。維拉紐瓦上台之後，要求將預算權重新回到縣警局，不但受到阻力，雙方的關係也一直緊張。

鄧洪認為，此次洛縣提出A提案讓選民公投，從一開始就在洛杉磯縣憲章上有爭議性。縣章規定洛縣選民每四年投票選出縣警察局長，如果警察局長不合格或出現嚴重錯誤，應該由選民提出罷免，而不是將權力交給同是民選官員的縣政委員。A提案為什麽沒有將其他民選官員也放在可以被開除懲罰，顯然這是針對一個人的提案，經不起法律挑戰。

律師郝琦也認為，民選官員之間沒有管轄權，比如州政府對縣政府，縣政府對市政府都非隸屬關係，也不存在管轄權，所以洛縣才提出A提案，讓選民來決定是否給與縣政委員這種權力。即便A提案通過，洛縣警局與洛縣縣政委員會也並非隸屬關係，而是平衡關係，限制警察局長的權利。

她認為，這次洛縣有這麼多選民支持A提案，從另一方面看，也可能與洛縣警察局過去幾十年的表現有關。