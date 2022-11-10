洛縣警長之爭 盧納勝利在望
洛杉磯縣警察局長選戰結果大局初現，現任局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）較大幅度落後於對手盧納（Robert Luna）。與此同時，高達近七成的洛縣選民支持洛縣縣政委員未來有權開除洛杉磯縣警察局局長，創下洛縣和全國紀錄。不過部分法律界人士認為，同為民選官員，洛縣縣政委員會與洛縣警察局長並非從屬關係，賦予其開除警察局長的權力，經不起法律挑戰，未來不排除引發訴訟。
在洛縣選務處9日中午公布的最新數據顯示，在已清點的洛縣120萬多張選票，挑戰者、長堤警察局退休警官盧納贏得56.78%選票，共得票68萬7127張；尋求連任的維拉紐瓦的得票率為43.22%，得票52萬2926張。兩人的得票率與選前相關民調結果類似，盧納目前的得票率比民調預測少了一個百分點。
縣委有權開除警長 七成選民支持
被認為是為維拉紐瓦那樣「强勢」的洛縣警察局長量身定做的洛縣A提案（Measure A），目前開票也顯示以高達68.46%、83萬8980張選票的支持率，獲洛縣選民壓倒性支持。換言之，洛縣近七成選民支持洛縣五名縣政委員，未來有權以多數票決定是否開除縣警察局長。此前維拉紐瓦曾高調警告，縣政委員與縣警察局長均為民選職位，民選官員對選民負責，民選官員無權開除民選官員，縣政委員開除縣警察局長，涉嫌違憲。不過此次A提案通過，打破了洛縣乃至全國傳統的行政法規。
在過去四年中，維拉紐瓦與洛縣政委員會的爭鬥時常見諸媒體，從反對大幅度削減警察預算和減少人員，到堅持執法力度；從疫情期間不強制警員打疫苗，並允許警員正常上班，到近期調查Sheila Kuehl，理由是她涉嫌在沒有通過正常公開招標的情況下，將洛縣公共交通局的性侵熱線電話設置和運作權，給了自己同性戀朋友，都讓維拉紐瓦與洛縣多數縣政委員的關係充滿煙硝味。
維拉紐瓦在此次選舉前表示，「希望這不是我的最後一個任期，我們做了以前沒有人做過的事情。我們對權力說真話。」但洛縣本次選舉的投票結果，為維拉紐瓦的局長位置和抗爭都畫上句號。
刑事律師鄧洪認為，A提案的直接原因是，維拉紐瓦不聽縣政委員的話。他表示，五個縣政委員、洛杉磯縣檢察長、警察局長、估值官等，都是由選民票選出來的民選官員。早在十多年前，當時的洛縣警察局長李貝卡就和洛縣委員會發生很大衝突，主要是縣政府要控制縣警局預算，李貝卡將洛縣縣政委員會告上法庭，理由是你和我都是選民選出，納稅人的錢的部分應為警察局獨立使用。但到「乖乖牌」麥唐納警長時代，洛縣警局預算權交給了洛縣政府。維拉紐瓦上台之後，要求將預算權重新回到縣警局，不但受到阻力，雙方的關係也一直緊張。
鄧洪認為，此次洛縣提出A提案讓選民公投，從一開始就在洛杉磯縣憲章上有爭議性。縣章規定洛縣選民每四年投票選出縣警察局長，如果警察局長不合格或出現嚴重錯誤，應該由選民提出罷免，而不是將權力交給同是民選官員的縣政委員。A提案為什麽沒有將其他民選官員也放在可以被開除懲罰，顯然這是針對一個人的提案，經不起法律挑戰。
律師郝琦也認為，民選官員之間沒有管轄權，比如州政府對縣政府，縣政府對市政府都非隸屬關係，也不存在管轄權，所以洛縣才提出A提案，讓選民來決定是否給與縣政委員這種權力。即便A提案通過，洛縣警局與洛縣縣政委員會也並非隸屬關係，而是平衡關係，限制警察局長的權利。
她認為，這次洛縣有這麼多選民支持A提案，從另一方面看，也可能與洛縣警察局過去幾十年的表現有關。
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