洛城新語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？

洛城新語。

美國期中選舉結果大部分揭曉了，共和黨 「紅潮」沒來，被形容只是「漣漪」；而民主黨被看衰大敗，但除了失去眾院主導權，輸的也沒想像中難看。川普 四處為支持者站台，為2024年復出參選總統熱身，但在幾個關鍵州，他背書的候選人遇挫敗；佛州州長德桑提斯取代川普，擎起保守派大旗，選總統指日可待。

美國對沖基金富豪、共和黨金主格里芬(Ken Griffin)呼籲，是共和黨擺脫川普繼續前進的時候了，他明確支持德桑提斯選總統。德桑提斯選前不願呼應川普，拒不承諾2024年不參選總統，他獲高票連任後，川普還公開威脅他「別指望2024年參選總統」，好像總統是川普的專利。

充滿想像的臆測來了：2024年，東西兩岸兩大州的連任州長，加州州長紐森，卯上佛州德桑提斯，兩人代表兩黨競選總統，可能嗎？當然，這得先通過黨內初選，選民是否接受他們「吃在碗裡，看在鍋裡」，任期中途落跑去選總統，將是關鍵。

如果80歲的拜登 和76歲的川普都淡出，讓50多歲世代競選總統，政壇世代交替對美國是好事，這可能是擺脫兩黨左右極端化，導致美國大分裂的最好發展，就看天時、地利和人和，要不要給美利堅機會。

選前民調，川普似威力無邊，他背書的候選人看好，選民卻打了川普的臉。在賓州，以川普為師的聯邦參議員候選人、紐約名醫奧茲(Mehmet Oz)，既是多年電視名嘴，知名度高，卻敗給民主黨候選人；川普背書的Doug Mastriano競選賓州州長也落敗。

在馬里蘭州，川普挺Daniel Cox參選州長失利；在新罕布夏州，川普挺Don Bolduc競選聯邦參議員也敗北，只有俄亥俄州JD Vance贏得參議員席位。在喬治亞州、亞利桑納等州，「川普牌」都失靈。這不是壞事，即使不滿民主黨太左政策，但太右、太極端保守政策，同樣讓選民生畏。

美國有選舉，中國照例唱衰。中共喉舌形容美國風暴來臨，欣喜民主黨輸掉眾院，裴洛西當不成眾院議長了。裴洛西訪台造成兩岸風波，中共恨她，卻忘了接替她議長職位的麥卡錫(Kevin McCarthy)，反共態度比裴洛西強烈。台灣立委預測，他可能不久就訪台，美台應有準備。

中共慶幸拜登淪為跛鴨，共和黨將掌控眾院。卻忘了拜登任內並未執行川普的禁止抖音政策，雖祭出最嚴格的晶片和科技禁運，但對中國相對共和黨卻較「寬鬆」，能忍受國安顧問、國務卿被中方戰狼外交官侮辱。中方宣傳川普復出是「王者歸來」，川普如再入主白宮，中共不可能有好果子吃，到底在慶幸什麼？

共和黨氣勢轉強，2024年總統大選拜登還堅持要選，但看來世代交替風潮已到，拜登告老還鄉，川普在黨內還有惡鬥，美國總體方向對中國政策會更強硬，中共宣傳卻還「喪事喜辦，壞事當好事」，慶美國的災、樂自己的禍，著實讓人不解。