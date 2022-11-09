鑽石吧4華人選戰 三區平靜 四區激戰

周柏華走街堅持到最後。（周柏華競選團隊提供）

與2022年期中選舉同時登場的鑽石吧 市議員選戰，六人爭三席激戰持續至8日投票 日最後一刻。

多位華裔 參選人雖然都是早早就投了選票，但激戰直到8日晚8時各地投票所關閉之後，仍在延續當中。

今年是鑽石吧首次分區選舉，城市共分為五個區，輪流選舉，每個選區人口約1萬人，登記選民6000人左右。今年第一、三、四選區首度選舉。第一區現任市議員Steve Tye尋求連任，以及拉丁裔挑戰者Ruben Torres；第三區兩位為華裔現任市議員周柏華，和華裔挑戰者Jason王（Jianguo Wang）；第四區的兩人為毛利誠和鄧嘉猷，均為來自台灣的首次挑戰者。

周柏華（前右二）和他的競選團隊走街拜票堅持到最後。（周柏華競選團隊提供）

四華裔打擂台的第三及第四區選戰，各有看頭。第三選區在來自中國大陸的49歲挑戰者Jason王，與來自台灣的現任者周柏華之間展開，Jason王來美留學工作生活20多年，同屬「老美」，但數月來選情低調，除了發送少數競選文宣之外，幾乎沒有在華洋媒體露面；周柏華則未因過去四年任期的經驗和社區人脈掉以輕心，社區拜票走透透。兩人競選策略雖明顯不同，但互相之間各自為戰，選情溫和。

第四選區選戰同樣在兩位華裔候選人毛利誠和鄧嘉猷之間展開，兩人均來自台灣，均首次競選地方公職，且均住在鑽石吧最高價位的The Country，兩人數月激戰，烽火彌漫，且均高調開場。從一開始就各組强大陣營，鄧嘉猷獲得副市長周柏華和市議員劉珝林，以及鑽石吧前市長張文斌等力挺，加上出任核桃谷水區委員和主席多年的太太李敏妮的競選經驗和人脈加持，人氣旺盛。毛利誠則獲鑽石吧市長劉敏兒、市議員Nancy Lyon及Steve Tye大力支持，三議員並聯名寄給選民一封信，列舉毛利誠參與社區服務及協助政府工作實例，呼籲選民積極參與投票，選出真正為社區居民服務的市議員。

鄧嘉猷（中）和他的競選團隊最後一刻衝刺選戰。（鄧嘉猷競選團隊提供）

隨選戰進入最後衝刺，第四區選戰黑函滿天飛。選民接到的多份負面文宣中，包括攻擊鄧嘉猷等不利領導造成鑽石吧The Country在法律訴訟中損失300萬元，進而質疑其領導能力；另外一份黑函則指鄧嘉猷早前捐款支持鑽石吧高中和中學，以及婦女俱樂部為「買票之嫌」等等，鄧嘉猷則通過競選網站發表公開信澄清事實全力反擊。鄧嘉猷在8日投票結束前表示，在選戰最後幾天發出黑函，為對手負面選舉策略，讓被攻擊者無時間反擊。他相信有理智的選民會明智判斷。