東谷市尤煜琳支持者 住宅遭潑漆

華人住宅疑似遭競選對手支持者潑漆。（受訪者提供）

南加河濱縣東谷市（Eastvale）7日晚發生華協成員住宅遭黑衣人潑漆事件，原因疑似與競選插牌有關，受害人已經報警。為了找到潑漆嫌犯，東谷華協懸賞知情者提供嫌犯線索，協助警方破案。

據了解，事發在7日晚約9時30分左右，位於東谷華協前常務理事林先生住所。因林先生是現任市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）競選連任的堅定支持者，就允許院內放尤煜琳的競選插牌。先前東谷市曾發生尤煜琳的競選插牌遭反對者多次拔出，及出現詆毀文宣，說尤煜琳是民主黨 參選人，並說她在為設立市警局爭取經費說謊。於是，就發生兩名黑衣人趁夜將林先生住宅車庫門及車道潑漆。

黑衣人作案後，駕車跑走，整個過程不到一分鐘。林先生已經報警。

為協助警方儘快破案，東谷華協創辦人黃樹梧表示，華協願意拿出1500元作為賞金，獎勵提供嫌犯線索者，並絕對為線索提供者保密，以便協助警方儘快破案。他相信這是競選對手支持者所為，是發出威脅信號，警告不許表達支持。但這種惡劣做法絕不會阻止大家的投票 權利。

華人 Eric則表示，美國憲法第一修正案，保障公民言論自由等多項自由權利，對於不同聲音可透過公開辯論表達言論，而不是通過鬥爭表達言論，也不是透過未署名黑函散佈觀點。

黃樹梧說，由於還沒有確認到底是誰所為，也無法針對某位市議員參選者發表意見。因為與受害者林先生同一街區的院落，有尤煜琳競選插牌的不只林先生一家，還有幾位是其他族裔住戶，但只有林先生家遭潑漆。此外，由於這次選舉，東谷華人群體已經開始分裂，少部分人是共和黨支持者，站出來反對民主黨現任市議員尤煜琳。

黃樹梧則認為，華裔群體應該勇敢支持為華人維權發聲的參選人，不應盲目跟風。

這起潑漆事件之前，東谷市也曾發生學區教委參選人，遭人拔出競選插牌事件，而嫌犯是兩名華人。受害者不是華裔，支持者親眼目睹整個事件過程，已經報警。據最新消息，警方已經找到兩名涉事華人，尚未透露最終處理結果。