聖蓋博市議員 兩華裔奮戰

聖蓋博市11月選舉競爭激烈。（聖蓋博網站）

聖蓋博 市（San Gabriel）市議員選舉角逐激烈，七位候選人參與競選三個空位。在選舉日當天，兩位華裔 候選人均表示對選舉結果充滿信心，並稱在整個競選過程中收穫頗多。

此次選舉，共有三位現任市議員尋求連任，分別是Carina Rivera、Denise Menchaca和吳程遠（John Wu）。新加入競爭的四位候選人有陳履正（Eric Chan）、Jorge Herrera Avila、Jeanne Raya及Reyna Isela Lopez Bowles。

聖蓋博市華裔市議員吳程遠爭取連任。（讀者提供）

本次尋求連任的現任市議員吳程遠表示，對選舉結果持樂觀態度。除去暫未投票 的選民因素，目前的數據顯示仍處於領先。他提到，在此次選舉的過程中，最重要的收穫是與居民有了更直接的交流和溝通，從而更深刻地了解社區的需求。這樣一來，在未來的市議會工作就可以真正幫助社區解決問題，尋求發展。「每一次敲門拜訪時，我都會問居民對於市政的看法，問問他們什麼樣的議題對他們才是最重要的。如果我在這次選舉能夠受到選民青睞，我認為主要源於選民們認可了我們彼此之間的溝通和交流，也認可了我一直以來針對市政的各類問題，向他們做出更為清晰易懂的解釋。」

另外，吳程遠會在選舉夜舉辦的晚宴答謝義工群，感謝他們在拉票過程中所做的努力。

聖蓋博市華裔市議員候選人陳履正，角逐聖市市議員席位。（讀者提供）

另一位華裔候選人陳履正是第二代移民，在聖蓋博市居住逾15年。在選戰的最後一天，他表示擔心部分選民可能會因天氣不好放棄投票，所以他希望在最後一天盡可能的發動居民去現場，或者通過郵寄方式投票。對於此次投票結果，陳履正說：「我已經完全盡力了，雖然我的選舉經費有限，但還是對這次選舉有一定信心，畢竟之前為社區所做的事，都還是得到了選民的認可。」