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核桃谷教委須投滿3人？ 候選人質疑

記者楊青／核桃市報導
趙宏（前中）和她的競選團隊。（趙宏團隊提供）
趙宏（前中）和她的競選團隊。（趙宏團隊提供）

核桃谷聯合學區教委選戰包括兩名華裔在内的四位競選人全力衝刺8日選舉日，並在8日晚以各自方式靜候開票結果。

此次核桃谷學區教委會改選共有三席空缺，三名現任包括佟儀、Cynthia M. Ruiz、Helen M. Hall均尋求連任。另外，還有華裔心理健康諮詢師趙宏（Hong Diana Zhao）加入選戰，為唯一的挑戰者。

佟儀（前中）和他的競選團隊。（佟儀團隊提供）
佟儀（前中）和他的競選團隊。（佟儀團隊提供）

佟儀表示，很高興學區此次選戰非常乾淨，各位候選人均全力以赴做好自己，沒有互相的負面攻擊，體現了學區競選的君子風範。今年是佟儀尋求第三度連任。此前，他的第二任因沒有對手自動連任。

來自中國大陸的趙宏，首次競選地方公職，得到不少新移民家長支持，數月來與其競選團隊一起掃街、拜票、參加社區活動和辯論會發表政見，馬不停蹄。

趙宏透露，此次選舉的投票過程她和一些選民發現了一些問題。10月31日，她的友人前往鑽石吧市府投票時，發現投票機要求投票人須投滿三位候選人（核桃谷聯合學區本次選舉三席空缺），當她的朋友只投一票和兩票時，選票都不被接受。瞭解情況後，趙宏先後五次打電話聯絡洛杉磯縣選務處，報告情況，並要求調查和解釋，其中的三次電話選務處有人接聽，並承諾會打回來解釋，但趙宏表示，直到8日選舉投票日傍晚，她都沒有接到選務處的回覆電話與解釋。

趙宏表示，由於核桃谷學區選舉共有四位候選人，意味會有一人落選，每張選票對於每位競選人均彌足珍貴。她認為，不管是什麽原因，投票機器要求選民一定要投滿三票，剝奪了選民自由投票的權利，可能涉及違規和違法。

趙宏一周前即以郵寄選票方式投票，選票上沒有出現要投滿三人的要求。

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