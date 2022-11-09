期中選舉日 華人社區投票踴躍 阿市投票機前上座率7成

後疫情期間選民和選務人員仍然佩帶口罩。（記者丁曙／攝影）

2022年加州期中選舉 ，洛杉磯選務局在全縣設置了640個投票 中心，自11月5日全面開放以來，每日迎來選民現場投票或交還郵寄選票。在11月8日選舉日（Election Day）當天，設於華人社區阿罕布拉 市（Alhambra）圖書館的投票中心氣氛熱鬧，選民出入絡繹不絕，選務人員稱投票選民很多。

視頻來源：記者丁曙

洛杉磯縣選務局 (RR/CC) 羅根（Dean C. Logan）宣布，8日是2022期中選舉投票中心最後一個開放日，全縣共有 640 個投票中心從早上7點到晚上8點開放，選民可以去現場投票，或者交回已經填寫完成的郵寄選票。所有投票中心都遵循當前的公共衛生和安全準則。

當日上午8時許，一夜豪雨驟停，陽光初現放晴，記者來到阿罕布拉圖書館投票中心，只見選民進進出出，黃色投票機前選民「上座率」大約七成，似以女性居多。雖已進入後疫情期間，但現場依然執行新冠（COVID-19）防疫規定，大多數人進入投票中心戴口罩，有人使用洗手液；在排隊等候、簽到和投票整個過程中，保持社交距離。

一位選務人員說，當日現場投票的選民很踴躍，從開門到近中午，一直沒有冷場。但是，他不願意預測投票率，只是說「投票人很多」。

這次投票選舉阿罕布拉市的選舉制度有所改革，以往阿罕布拉市議員選舉投票不分區，雖然候選人分別代表五個選區，但是，全市居民都可以投票給他們。但是，這一次實施新制，只有該小選區的居民才可以投票給該區候選人，其他小區的選票上沒有他們的姓名。