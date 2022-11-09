亞凱迪亞市華裔選將 最後一刻仍催票

各個選區多名華裔候選人堅持到最後一刻還在催票拜票，為能夠當選增加機會。（林恩成提供）

淒風苦雨投票日，亞凱迪亞 市（Arcadia）華裔 候選人堅持到最後一刻；亞凱迪亞8日舉辦第二、第三和第五選區的市議員選舉，各個選區多名華裔候選人堅持到最後一刻，還在催票拜票，為能夠當選增加機會。

今年選舉各個選區候選人非常活躍，參選候選人多達九人，其中華人五人，人數是歷史上最多。九名候選人分別是來自第二選區的Bob Harbitch，Tracy Jenson-Han，Sharon Kwan。第三選區的張勝雄（Sheng Chang），王愛琳（Eileen Wang）和第五選區的李軍（Jason Lee）、Michael Danielson、高卿（Michael Cao）和Danial Malki。

第五選區的華人候選人律師李軍表示，他在選舉日前幾天獲得80/20促進會背書，他對選舉勝券在握，肯定能夠選上。如落選，他會把這段經歷當作人生有意義的經歷，繼續做律師。

該選區越華裔候選人高卿抓緊最後時間催票。他的競選義工林恩成表示，8日雖然下雨，義工們都在進行最後衝刺電話催票。根據洛縣最新數據，洛縣已收到第五選區2200張選票，這個數字是第五區登記選民的一半。這意味著很多人要在最後時刻做出決定，因為他們進行最後衝刺是有意義的。如果這次沒選上，高卿還會繼續再選。他不是輕易放棄為社區服務的人。

第三選區華裔候選人王愛琳表示，8日雖然下雨，但是她依然在走街拜票。她當晚沒有安排派對，但是她會在辦公室關注選情。她相信自己的努力，第三選區居民有目共睹。勝負不重要，重要對選民心誠，她目前已拿到亞凱迪亞警察 協會全面背書，這表示亞市警察協會認同她交通治安的理念。

本報記者8日聯繫不到第三選區候選人張勝雄，不過日前他受訪時表示，會抓緊最後時刻催票， 他的優勢在於豐富的市政經驗。對若沒有選上的提問，他表示沒有想過。