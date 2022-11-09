朴銀珠「抹紅」陳介飛 40亞裔團體譴責：助長仇亞

投票日前鼓勁，（左起）聯邦眾議員謝安達、陳介飛少校、加州參議員Tom Umberg。（陳介飛競選團隊）

國會45選區競選，尋求連任的共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）「抹紅」民主黨 華裔對手陳介飛（Jay Chen）引發公憤。選舉日前一天，多位民主黨高官為陳介飛站台，全國近40個亞裔 團體聯署聲援，譴責種族主義攻擊和傷害亞裔社區，呼籲和動員更多志願者與選民支持陳介飛。

11月7日，加州聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla）、聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和桑切斯（Linda Sanchez）、以及加州民主黨主席Rusty Hicks、加州參議員烏姆伯格（Tom Umberg），分別來到陳介飛競選總部，參與造勢活動，譴責朴銀珠無根據、不正當和有危害的競選手法。帕迪拉參議員還接見陳介飛全家人一起大合影。

陳介飛表示，在投票日前一天，多位民主黨高官加入他的陣營，參加造勢大會，展開衝刺活動，並且鼓勵更多選民投票，顯示他的選舉勢頭上升。「我們與聯邦參議員帕迪拉、國會議員謝安達和桑切斯，以及州參議員烏姆伯格等人在一起。」

全國近40個亞裔團體聯署聲明，期中選舉日來臨，在全國政治競選運動中使用的恐華言論有所增加，特別是攻擊亞裔競選公職的言論。對中國、中國人民和中華文化的恐懼或厭惡的候選人使用恐華症，正在助長和證實反亞裔的種族主義和仇恨。

聲明指出，抹紅（Redbaiting）策略被用來對付僅僅因為是華裔或亞裔血統，而被誣告與中國共產黨有關聯或關係的亞裔候選人。這些攻擊來自政治通道的兩邊，甚至來自同一政黨的候選人。最令人不安的是，甚至一些亞裔候選人也在使用這種種族主義和仇外語言，來對付其他亞裔候選人。

全美40個亞裔團體敦促所有選民，摒棄這些企圖誤導和操縱公眾，以謀取政治利益的虛假主張。這種有害的言論助長並加劇了亞裔永遠是外國人，或不受信任的局外人的錯誤刻板印象。認識到來自中國政府的威脅，但不能過度反應，讓地緣政治緊張局勢給所有亞裔造成廣泛被懷疑，並對亞裔社區造成進一步傷害。