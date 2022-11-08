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年長者居家 安全設施不可少

記者啟鉻╱洛杉磯報導
衛浴間為年長者加裝兩側把手，可保持平衡。（劉女士提供）
衛浴間為年長者加裝兩側把手，可保持平衡。（劉女士提供）

人們常有這樣的觀念，無論社會多複雜，相對來說在家裡是最安全的。實際上若家裡設施安排不當，尤其年長者若有健康問題，就可能造成傷害，甚至危害生命。專家提醒，年長者應在室內外加裝有針對性的安全設施，防止意外發生。也建議年輕人留意相關事項，為年長父母做些必要的安全防備。

樂齡會(AARP)資深項目專員史東（Rachel Stone）對年長者居家設施安全，提出諸多建議。她說，可以對住宅室內外安全設施加以改造，讓居家更安全；安全改造支出並不多，也不困難；安全改造方面，也有專家提供幫助。

住宅室內外安全設施同等重要。很多華人居民喜歡圓型把手開關門，需要提醒的是，對於年長者，槓桿式把手更輕鬆開關門，尤其對於手部患有關節炎的長者進出，槓桿式把手比圓形的更省力。還有安裝自動感應燈，尤其在室外人行道、樓梯、門旁，感應燈會在傍晚時自動點亮，黎明時分自動關閉。好處時即使動靜不大，感應燈也會打開。也建議長者準備充電式夜燈或手電筒，一旦發生停電事故，也可使用。

她建議，對於身體健康有問題的長者，應強化住址標誌，或者讓急救人員在白晝和夜晚都能輕鬆識別住所。比如安裝太陽能照明標誌，可以反光的地址牌。住宅周圍也不要被茂密樹木遮擋，以免萬一發生健康問題需要急救，醫護人員無法很快找到住家位置。實際上，住宅周邊樹木茂密，也可能提供竊盜可乘之機犯罪。

她指出，若居家年長者需要坐輪椅出入，應考慮設置門檻坡道，可由臨時和永久兩個選項。若上下樓困難，可安裝垂直升降機，萬一停電也可用手動模式，但安裝時需要專業人員安裝操作。

室內為年長者提醒標誌，避免犯糊塗時走錯。（劉女士提供）
室內為年長者提醒標誌，避免犯糊塗時走錯。（劉女士提供）

廚房內也有不少安全裝置。比如採用槓桿式開關的水龍頭，適合手部患病長者。在櫥櫃、抽屜添加D型把手或拉手，更易使用，不建議安裝把手會勾到衣服或耳機線，容易導致跌倒。應將微波爐安置在可以開關的櫥櫃內，而不是經常煮飯的爐子上方，避免掉落風險。

建議家裡樓梯二側都安裝扶手，如此可確保年長者身體平衡，避免跌倒。扶手高度需要量身訂製。還要保證樓梯光線充足，電燈開光安裝在樓梯頂部、底部兩端，也可使用LED自動感應燈。樓梯是導致年長者易跌倒的地方，建議安裝防滑踏板及短毛單色地毯。

相對來說，衛浴間對於長者有更多的危險因素。所以安全設施千萬不能忽視。扶手須在牆上固定、要有合適高度位置。提醒大家扶手是醫療設備，若是有醫療證明房客，法律規定要求房東安裝扶手。馬桶高度也很重要，有多種款式提供長者。馬桶也是醫療設備，費用可由保險公司支付。這方面建議諮詢家庭醫師。

更多詳細內容，可參考AARP宜居之南，用明智方法打造出舒適、安全並適合年長者及所有年齡段人士的住房，可上網https://chinese.aarp.org查詢更多項目。

安裝夜燈照明裝置。（劉女士提供）
安裝夜燈照明裝置。（劉女士提供）

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