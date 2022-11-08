阿茲海默症患者走失 家人8應對

阿茲海默症患者走失後面臨更高風險。（unsplash.com）

對於患有阿茲海默症 （Alzheimer's）的病人來說，其病症不僅會出現空間障礙，他們的判斷力及處理應急事件的能力也會明顯受到影響，這就導致患者一旦走失，就會面臨更多的意外風險。美國中老年人協會(AARP，亦稱樂齡會)提醒阿茲海默症患者的照護者或家人，應提前了解並指定準備方案，以確保一旦患者走失後，能夠及時採取更好的應對措施。

1. 在報警時應當即時要求警方指派專人偵探負責，並告訴警方失踪者患有阿茲海默症，且盡可能清楚地描述患者的主要病症。確保警方將失踪者歸類為「失踪且有風險」的失蹤人口，而不僅僅是「失踪」。這樣才能確保警方立即投入相關資源尋找走失者。同時，報案後務必記下案件編號。

2. 讓警方聯繫媒體，並發布專門針對阿茲海默症患者的銀色警報，所有流程應在患者失踪後 72 小時內完成。

3. 如果失踪人員攜帶智能手機 ，聯繫網絡服務運營商跟踪手機位置。同樣，如果失蹤者在具有內置跟踪技術的車輛中，即使沒有為此付費，也請致電車輛製造商並要求其定位車輛。

4. 如果失踪超過數小時，可以製作「失踪人員海報」在失蹤者可能出現的地方分發張貼，並同時將海報信息放在網上，發動朋友和家人在 Facebook、Twitter 和 Instagram等社交平台上轉發失蹤信息。

5. 聯繫附近醫院的急診室，按姓名查詢失蹤者，同時不要忘記查詢「John Doe」(男性無名氏) 或「 Jane Doe」(女性無名氏) 患者的情況。由於醫院是聯網系統，可以請醫院工作人員幫忙聯繫其他醫院配合查詢。

6. 致電「阿爾茨海默氏症協會」（Alzheimer's Association）或類似組織的當地分會，尋求他們的幫助。這些團體有更全面的信息、媒體關係以及可能的相關資源。

7. 如果失蹤時間過長，可以要求警方聯繫公路相關部門，在道路上的數字標牌上發布信息。銀色警報可以利用當事人所在地區的聯邦急難管理局（Federal Emergency Management Agency）和綜合公共警告系統（Integrated Public Alert and Warning System）。

8.如果具備相應的經濟能力，可以聯繫專門調查失踪人員的私家偵探。有執照的私家偵通常具備警方相關工作經驗，他們在調查案件的同時，往往能夠更好地遵循與警察 的程序，進行更高效率的合作辦案。