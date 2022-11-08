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置產開源節流 善用SB6、通膨降低法案

記者劉子為/洛杉磯報導
當天的演講嘉賓們，楊光明會計師（左起），黃傑峰會計師，前蒙市市長林達堅，程正興律師，黃晨會計師。（讀者提供）
當天的演講嘉賓們，楊光明會計師（左起），黃傑峰會計師，前蒙市市長林達堅，程正興律師，黃晨會計師。（讀者提供）

加州SB6法案和通膨降低法案對於規劃房產有何啟示？如何保護自己的財產且實現利益最大化？這些問題在「2022年新能源和首次購屋者獎勵之省錢規劃 」講座上一一回答。

講座由美國粵港澳大灣區企業家總商會主辦，特邀會計師楊光明、黃傑峰、黃晨、前蒙特利公園市長兼金融分析師林達堅、和律師程正興，一同探討依託政策的開源節流之道。 國會議員趙美心（Judy Chu）也為講座開場致詞。

林達堅分析了加州整體樓市，房屋現有的庫存量，以及因利率的大幅攀升，房屋銷售也開始變緩。 還介紹加州SB6法案，該法案鼓勵建設住宅，當下建設住宅比建設商業建築賺更多。他表示，也仍在研究如何能運用該法案來規劃地產，實現利益最大化。

程正興則從法律角度指導大家如何保護財產不被法律訴訟影響，他舉例闡述了財產登記在什麼名下十分重要。如果個人名下有很多財產，且個人的職業風險較大，宜設立一家公司，將財產登記在該公司名下。從法律層面而言，公司名下財產會比個人名下財產受到更多保護。

黃傑峰則為擁有商業建築的業主帶來好消息，剛通過的通貨膨脹降低法案大幅增加了節能商業建築扣除的好處（Section 179D ）。該立法包括對綠色能源項目的3690億美元投資，同時擴大了符合Section 179D條規定的建築物類型，給予更多納稅人有資格利用該法條的機會。

對於 2022 年之後投入使用的建築物，納稅人將能夠為符合條件的房產申請每平方英尺最多五美元的扣除。一般家庭也能享受高達 1萬4000 美元的補貼和稅收抵免，以使他們的房屋更加節能。 這筆錢可用於降低家庭升級的成本，包括安裝空調和購買新的家用電器等。

國會議員趙美心致詞，坐在台上的有：楊光明會計師（左起），國會議員趙美心，前蒙市市...
國會議員趙美心致詞，坐在台上的有：楊光明會計師（左起），國會議員趙美心，前蒙市市長林達堅，黃傑峰會計師，黃晨會計師。（記者劉子為/攝影）

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