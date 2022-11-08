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計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

通訊計票費時 今晚難知結果

編譯組／綜合報導
選舉夜多半還不會有計票結果。（記者陳爍嘉／攝影）
選舉夜多半還不會有計票結果。（記者陳爍嘉／攝影）

8日期中選舉誰是最終贏家，在加州許多選舉中，當晚8時30分甚至是11時的計票結果，恐對最終選舉結果的影響不大。由於通訊投票根本上轉變加州人選舉方式，投票早在選舉日前幾周開始，從而延長計票時間幾天甚至幾周。

洛杉磯時報報導，政治社會學家、南加大包容性民主中心羅梅洛（Mindy Romero）說，「我們不再有選舉之夜，而是選舉季。」

在一些備受矚目的選舉，可能需數天至數周才能得知最終結果，包括加州一些選戰激烈的國會競選，及洛市長選舉等。

當然，民主黨在加州擁有壓倒性優勢，此情況決定大多數地方，黨派間的選舉幾乎沒有競爭性，一些選舉上，很容易預測結果。

加州州長紐森（Gavin Newsom）成功連任幾乎已成定局，聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）預計輕鬆擊敗對手。

專家稱，大多數提案也可望於8日當晚看見明顯結果。

政治顧問特魯希略（Michael Trujillo）說，「若選舉之夜結束時，結果差距在十個百分點內，稱勝選恐為之過早，若領先超過20個百分點，較有機會安全上壘。」

隨著愈來愈多加州選民選擇通訊投票，真正選舉結果，恐數天甚至數周後才會知道。（KT...
隨著愈來愈多加州選民選擇通訊投票，真正選舉結果，恐數天甚至數周後才會知道。（KTLA）

因新冠肺炎疫情，2021年加州推出新法，通訊投票成為永久化，此舉顛覆了傳統計票時間。

根據無黨派加州選民基金會（California Voter Foundation），2022年6月期中選舉中，加州90%以上是通訊投票，投票結束近48個小時後，只有不到一半選票完成計票。

與2004年11月選舉相比，當年加州不到三分之一的通訊選票，80%選舉結果，在選後兩天下午5時前完成計票。

加州選民基金會主席亞歷山大（Kim Alexander）說，「計票花費時間長，是要核實所有選票，確保統計有效。」

民主黨戰略家和政治數據專家米切爾（Paul Mitchell）說，歷史上來說，選前的通訊選票相較保守，共和黨傾向於提前通訊投票。

今年6月初選，洛縣在選舉日後的計票出現重大「藍移」。他說，此情況是洛杉磯獨有的，在該州其他地區，結果實際上變得更加保守。

洛縣最終選舉結果訂於12月5日獲得認證，專家稱，至下周周間或周末，洛縣對選舉結果可能有更好的認知。

加州 通訊投票 洛縣

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