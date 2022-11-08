馬斯克接管推特 好萊塢抗議聲起

馬斯克宣布接手推特後，好萊塢出現不少反對聲浪。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，特斯拉執行長、全球首富馬斯克 （Elon Musk）10月27日完成440億元收購社交媒體平台推特 （Twitter）後，遭好萊塢 名人強力反對，甚至選擇退出該社交媒體平台。

完成收購後，馬斯克根據協議，以每股54.20元價格將公司私有化。這位億萬富翁的目標是讓所有用戶都能在推特上擁有言論自由，也將為「因輕微不確定原因」被禁用的帳號解封。

就在同一天，多次獲得葛萊美提名的巴萊勒斯（Sara Bareilles）寫到「推特很有趣，我離開了，其他平台見。對不起，這不適合我。」

「實習醫生格蕾」（Grey's Anatomy）編劇家萊梅斯（Shonda Rhimes）在推特上寫道，「不會再為了馬斯克做出的這項計畫閒逛了，再見。」

好萊塢製片人瑞納（Rob Reiner）則鼓勵人們在11月選舉到來之際，繼續留在推特。「對於那些維護我們憲法民主鬥爭的人來說，現在不是離開的時候。現在是投藍色選票的時候。」

在有報導指稱該平台使用種族毀謗的情況急遽增加後，NBA球星詹姆斯（Lebron James）也在推文上分享一些言論。

「我不認識馬斯克，我也不在乎誰擁有推特」他在30日的推文上說，「若是真的，我希望他和他的人認真對待這件事，說仇恨言論是言論自由，是多不適合的事。」

馬斯克在推文上寫道，「擁有一個共同的平台對文明的未來很重要，在不訴諸暴力的情況下，以健康方式就廣泛的信仰進行辯論。然目前社交媒體分裂為極右與極左翼，從而產生更多仇恨，分裂我們社會。」