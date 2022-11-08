蒙市警局獲州撥款20萬 加強道路安全

蒙市警察局警官。（蒙市警察局推特）

蒙特利公園市（Monterey Park）警察 局從加州 交通安全辦公室通過國家公路交通安全管理局，獲得18萬9000元的資金，將用於阻止不安全行為，提高道路安全，繼續執行交通法，增加整個社區的巡邏，並提供其他交通安全計畫，以幫助減少道路上的重傷和死亡人數。

警察臨時局長Scott Wiese說，這筆贈款資金使警局能夠支持在社區中持續進行的交通安全工作，目的是防止將人們置於危險之中的最非法和最危險的行為，並創造一個讓每個人都感到安全旅行的環境。

該贈款將提供額外的計畫和資源，包括：酒後駕車檢查站和阻止可疑的酒駕司機巡邏；針對明顯違反加州免提手機法的駕駛員的執法行動；執法行動的重點是最危險的駕駛員行為，這些行為會使騎自行車或步行的人的安全受到威脅。執法行動側重於導致撞車的最嚴重違規行為，包括超速、不讓行、停車標誌和闖紅燈，以及不當轉彎或變道。

此外，警察部門還將開展關於交通安全問題的社區演示，例如分心駕駛、駕駛障礙、超速、自行車和行人安全，與鄰近機構合作執法，以及加強官員培訓和認證，包括標準現場清醒測試 (SFST)、高級路邊障礙駕駛執法(ARIDE)和藥物識別專家(DRE)。

蒙市警察局還從加州交通安全辦公室(OTS)獲得了2萬5000元的撥款，用於加強騎自行車者和行人安全的活動。

OTS主管芭芭拉·魯尼(Barbara Rooney)說，「每個騎自行車的人和行人都應該在路上感到安全」。教育 是眾多重要工具之一，它們共同致力於確保每個人，無論他們如何出行，都能安全到達目的地。

贈款資金將支持以自行車和行人安全為重點的各種活動，包括關於行人和自行車安全的社區和學校教育演示；自行車圈地培訓課程，教育青年和社區成員安全騎行行為；進行頭盔裝配檢查和將頭盔分發給有需要的人。

這項計畫將持續到2023年9月底。