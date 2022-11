華航獲評亞洲最佳航空貨運。(華航提供)

中華航空榮獲2022年《航空貨運新聞》(Air Cargo News)期刊評選為「亞洲最佳航空貨運」(Best Cargo Airline – Asia),同時延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證(The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma),貨運專業深獲國際肯定。

歐洲《航空貨運新聞》期刊每年舉辦航空貨運新聞獎(Air Cargo News Awards),主要由貨運承攬業者及供應鏈 代理商等參與投票 ,加上產業專家綜合評分,素有航空貨運奧斯卡獎 之稱。華航今年首次在超過百家的全球航空業者候選名單突圍,獲頒「亞洲最佳航空貨運」獎項。

華航自2013年開始布局醫藥冷鏈物流,2014年引領潮流推出主動式溫控集裝箱,2019年為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司。近期也再次延續獲認證,冷鏈運輸服務品質優良穩定。