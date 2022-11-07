砸監控、撬取款機 退伍軍人大樓遭竊

盜賊撬開大樓內的ATM機，偷走現金。（KTLA5）

南加 內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）警方，日前指控兩名「職業罪犯」入室盜竊美國退伍軍人協會大樓，以及附近的一家動物醫院，其中一名嫌疑人目前仍在逃。監控視頻記錄了整個過程，包括盜賊入室行竊、猛砸攝像頭、撬取款機，警方在大樓內追逐嫌犯的影像。

影音來源：雷德蘭退伍軍人協會大樓／記者邵敏後製

據該地美國退伍軍人協會經理傑西斯 (Joe Gercis) 表示，這起盜竊案發生在11月2日（周三）凌晨 3 時 30 分左右，傑西斯當時收到大樓警報系統的短信通知，他認為這起入室盜竊案經過精心策劃，「毫無疑問，他們知道這幢房產的每一處細節，之前應該來過這裡。」

據悉，一名嫌疑人目前已被拘留，警方繼續追捕第二名嫌疑人。監控視頻捕捉到這些膽大妄為的小偷，錄像顯示，一名嫌疑人走向後門，用撬棍多次砸壞監控攝像頭。傑西斯解釋說：「案發時，小偷剪斷柵欄進入屋內，摧毀一些攝像頭，之後又進入冷凍食品所在地，將所有東西裝進垃圾桶，接著爬到屋頂頂部，從天窗口進入。」

傑西斯指出，他們進入酒吧，試圖撬開ATM機和保險箱。 根據傑西斯的說法，竊賊至少偷走1200 元現金。警察 接到報案後趕至案發現場，在樓裡追逐兩名嫌疑人。

南加內陸雷德蘭市退伍軍人協會大樓11月2日遭遇入室盜竊。（KTLA5）

雷德蘭退伍軍人協會大樓，是一個多世紀以來退伍軍人和當地人喜歡聚集的地方，案件在退伍軍人節的前一周發生，財務官Rudy Yglesias表示，「我們將繼續如期舉行退伍軍人節遊行 。」