亞市植物園熊母子出沒 遊客疏散

落縣植物園4日發生母熊與小熊出沒，園區一度關閉且撤離遊客。（植物園推文）

巴沙迪那星報報導，洛杉磯縣華人密集城市亞凱迪亞 的植物園 （Arboretum），4日發生「熊出沒」事件，熊媽媽帶著兩隻幼崽在園區閒逛，園方關閉園區，疏散正在園區參觀的學生與遊客。

洛縣 警局發言人盧賽羅（Maria Lucero），這起事件並未發生人員受傷，「大家都安全」。

她說，當天下午，熊媽媽與兩隻幼崽出現在樹上。

根據加州漁獵局（California Fish and Wildlife）發言人戴利（Tim Daly），漁獵局官員和生物學家，決定對這三隻熊使用鎮靜劑飛鏢，並他牠們帶到最近的適合棲息地。

戴利當晚表示，「我們已經射中母熊」。他說，接下來是小熊們。截至當晚10時，相關單位仍試圖安撫幼崽。

這三隻毛茸茸的一家人，當天上午出現在位於北鮑爾溫路（N. Baldwin Ave.）301號的絡線植物園（Arboretum and Botanic Garden）。根據盧賽羅，一名工作人員在10時19分聯繫洛縣公園分局，說看見一隻熊與兩隻幼崽。

中城（Mid City）馬文大道學校（Marvin Avenue School）特別教育助理佛拉納根（Cheryl Flanagan）當時正帶著學生們在植物園參觀，整個行程因此事件遭打斷。

「我們在公園內，工作人員阻止我們繼續向前，因出現三隻熊」她說，「有一隻熊媽媽帶著兩隻小熊，他們自由的在園內奔跑，相關單位正試圖抓住他們，因此告訴我們必須離開。」

植物園發言人並未對此事進行評論。植物園在5日推文中表示「三隻熊母子已抵達安全處，園區重新開放。」