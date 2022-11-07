洛城新語／結束時間輪換制 是多數人心聲

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又到了一年一度的鐘表回撥一小時的日子，本月6日凌晨兩點，日光節約時間結束，回歸標準時間，因此鐘表需要撥回一小時。每年這個時候，都會引發是否廢除時間輪換制的大討論，今年也不例外。專家對於保留標準時間還是日光節約時間都有能自圓其說的道理，不管是保留哪種作息時間，結束這種時間輪換制，是美國大部分人的心聲。

美國目前實行兩種時間制，即標準時間和日光節約時間（夏令時間）。2022年的日光節約時間是3月13日至11月6日。在此期間，時鐘撥快一小時，以最大程度利用一天中的日光。除此之外的時間為標準時間，在11月6日凌晨，時鐘則往回撥一小時，恢復標準時間。

這種一年兩次的時間調整看似合理，但實際感受上卻不那麼好。尤其是冬季11月時本來天黑得就越來越早，這時候時鐘再往回撥一小時，實際感受上天黑的會更早。有研究顯示，五個美國人中就有一個經歷「冬季煩悶」，20個美國人中有一個會患上季節變換紊亂症（SAD）。這種疾病主要與人們較長時間處於黑暗和寒冷的環境中有關。

由夏時令入冬難，由冬入夏也難。2020年一項研究顯示，致命車禍 在日光節約開始的一周增加6%，還有研究發現，轉換日光節約時間後，職場傷害和醫療糾紛也增加。

目前已經有越來越多的科學研究證明，時間轉換危害人體健康，在此不一一列舉。

其實大部分美國人都贊成取消這種時間輪換制度。根據Monmouth大學2022年的最新調查，十個美國人中有六個贊同廢除這種制度，三分之一則贊成保留目前的制度。在贊成廢除輪換時間制的民眾中，不管是處於哪個緯度或經度的民眾，贊同保留夏時令的較多。總得來說，贊成夏時令的有44%，贊成全年保留標準時間的有13%。

如今由佛州共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)倡議的「日光保護法」(Sunshine Protection Act)將夏令時間從2023年常設不變。目前該法案已經通過參院，但卡在了眾議院。可惜眾院 預計今年無法就此案表決，而一旦這部法案拖過今年底，根據屆期不續審的原則，明年這項法案須從頭開始。根據眾院民主黨籍能源與商業委員會主席、新澤西州 聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone Jr.)指，本案的分歧不在政黨，而在於議員選區差異。

不管怎樣，這說明立法人士已經關注到時間輪換制度的不合理，正在加強立法，如果今年最終無法通過兩院，希望明年能再接再厲。最終能夠立法結束時間輪換，讓美國人少一點因調整時差所經歷的不適感。