洛縣居民投票 11/8前搭車往返免費

洛縣民眾只需要使用指定優惠碼，就可以享受來回車費免費。（取材自RideYellow Twitter）

11月8日選舉日將到來，計畫在當天前往投票 站的民眾，可以通過搭車應用程式(App)，免費搭乘計程車到最近的投票中心。數百個投票中心已在洛杉磯 縣提前開放，提供給希望提前投票以避開投票日高峰的居民。

在洛杉磯縣民主黨的贊助下，洛杉磯縣選民可以聯繫RideYellow，一款出租車應用程式，可免費乘坐前往投票點。選民還可致電424-222-2222給RideYellow，並使用優惠代碼「LA Vote」申請往返投票地點的免費乘車服務。有效日期從現在起至11月8日晚9時截止。

此外，洛杉磯大都會基督教青年會（YMCA of Metropolitan Los Angeles）還和網約車商Lyft 合作，通過搭車應用軟件提供免費乘車服務。民眾只需要註冊Lyft並輸入代碼「YLAXVotes22」，即可獲得兩次往返您投票中心的免費單程Lyft乘車服務。有效日期從現在起至11月8日截止。

要查找最近的投票地點，選民可以訪問洛杉磯縣選務處（Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk）的網站，然後點擊「查找我的選舉信息」。

選前最後一個周末洛杉磯縣開設了500多個投票中心，加上前一個周末提前開放的118 個投票中心，使11月8日選舉日的總數達到640處。這些中心每天上午10時至晚上7時開放。周二選舉日當天，這些中心的開放時間為上午7時至晚上8時。

郵寄選票已發送給該縣大約560萬名登記選民，居民可以通過郵寄或者前往選舉中心遞交選票。