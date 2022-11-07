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華埠服務中心51周年晚會 400嘉賓致賀

記者張宏╱洛杉磯報導
華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51周年募款晚宴。（記者張宏攝影）
華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51周年募款晚宴。（記者張宏攝影）

華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51周年募款晚宴，新的一年繼續為社區提供醫療等各項服務，400多名嘉賓共襄盛舉。

趙美心（中）5日也出席了活動，並向華埠服務中心執行長伍競群（右）和董事會主席鄺之...
趙美心（中）5日也出席了活動，並向華埠服務中心執行長伍競群（右）和董事會主席鄺之才（Henry Kwong) 頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

華埠服務中心今年獲得聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）頒發的非營利組織「聯邦眾議員社會領袖獎」，晚會上趙美心又向華埠服務中心執行長伍競群和董事會主席鄺之才（Henry Kwong) 頒發感謝狀。她表示，華埠服務中心多年服務社區，尤其是在疫情期間幫助民眾及小商家度過難關，服務中心有很多福利項目覆蓋兒童、成人、長者的社會服務和醫療服務，及多種語言的新移民社區。

伍競群表示，服務中心走過51個年頭，為滿足聖蓋博谷民眾的需求，中心預計2024年在聖谷地區啟動更大規模的醫療中心，也將是中心最大的一個醫療中心，面積是其他醫療中心的兩倍。鄺之才表示，現在服務中心每年服務人群約有10萬人，希望未來能繼續擴大服務。

華埠服務中心成立於1971年，服務洛杉磯縣華人社區的弱勢社群及少數族裔，該中心具多元文化背景，是華埠最具規模的社會服務及社區醫療中心。有四個主要服務範疇，包括社會服務（老人服務、福利申請、諮詢轉介）、聯邦認可的社區醫療中心（心理輔導、健康家庭診所、牙醫診所、眼科視光診所）、青少年中心及社區經濟發展（個人理財教育及中小企的商業培訓）。

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