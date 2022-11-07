南加大亞凱迪亞醫院晚宴 華裔多人捐款

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）「南加州大學亞凱迪亞醫院」（USC Arcadia Hospital），5日晚在巴沙迪那會展中心舉辦盛大的籌款晚宴-第33屆「水晶球Crystal Ball慈善籌款晚宴」。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）「南加州大學 亞凱迪亞醫院」（USC Arcadia Hospital），5日晚在巴沙迪那會展中心舉辦盛大的籌款晚宴-第33屆「水晶球Crystal Ball慈善籌款晚宴」。今年籌款所得將用於支持醫院機器人手術項目的購買和運營，不少華人企業和個人到場支持，積極捐款。

南加州大學亞凱迪亞醫院基金會主席Mike Driebe說，數據統計，31年間的水晶球籌款晚宴，共籌得超過1200萬元的善款。今年的善款將用於支持機器人手術項目。他說，「我們的機器人計畫，最初將用於治療需要前列腺手術或婦科手術的患者。隨著護理標準的發展，盼能治療膽囊疾病，胰臟癌，肥胖症，胃癌和結直腸方面的疾病等。」

王程曉穎（右）和王世雄夫婦。（記者王若然／攝影）

華人夫婦王程曉穎和王世雄是南加州大學亞凱迪亞醫院多年的捐助者。王程曉穎曾任該醫院基金會主席，也曾被授予水晶球榮譽授勳人。她說，已經忘了從何時開始資助醫院，這麼多年看到醫院一步步成長，真的很高興。

2022年水晶球Crystal Ball慈善籌款晚宴委員會成員合影。（記者王若然／攝影） 亞凱迪亞市副市長鄭博仁律師（左）和南加州大學亞凱迪亞醫院基金會主席Mike Driebe。（記者王若然／攝影）

今年冠名贊助單位有南加大 Keck醫學院，和Paul Rusnak；後者是當地知名汽車商「Rusnak Auto Group」的創辦人。其他捐助者包括連鎖中餐廳聚豐園和熊貓快餐。

南加州大學亞凱迪亞醫院的前身為亞凱迪亞美以美醫院，於今年7月正式更名。該醫院至今已舉辦了33年的社區募款活動。最初是為了感謝所有醫院的捐助者所辦，第一年在美以美醫院的天台舉辦。33年來，該籌款晚宴逐漸發展，成為聖蓋博谷著名的社交活動之一。