洛加大前婦科醫師 性侵女病患

前洛杉磯加大（UCLA）婦產科醫生西普斯（James Heaps），在學校任職期間對女性患者進行性虐待，五項控罪成立，合計將面臨最高28年刑期。(美聯社)

洛杉磯縣高等法院陪審團（LA County jury）日前判定，前洛杉磯加大 （UCLA）婦產科醫生詹姆士西普斯（James Heaps），在學校任職期間對女性患者進行性虐待，五項控罪成立，合計將面臨最高28年刑期。

今年65歲的校醫西普斯被檢察院指控21項重罪，其中三項詐欺性毆打罪、兩項對失去知覺的病人進行性侵 ，被陪審團裁定罪名成立，其餘七項控罪不成立，還有九項陷入僵局。

在西普斯任職的35年內，他多次利用著名專家的身分，侵犯女性癌症 病患的身體。據受害人在法庭上陳述，西普斯在沒有配戴手套的情況下將手指插入她們體內，並以檢查的藉口與她們發生非自願的性行為。

指控西普斯的民事律師凱文歐奇（Darren Kavinoky）表示，雖然數百名受西普斯性虐待的女性希望所有罪名都成立，但對於獲刑28年的判決已經達到目的。因為西普斯在餘生將會被世人以性侵犯的眼光看待，使他無法對其他女性下手。

另外，凱文歐奇也表示，希望此案件能傳遍全國的醫療機構，特別是制定政策的行政辦公室，警告那些濫用權利的人們要為自己的行為負責。

但西普斯的辯護律師藍尼萊文（Lenny Levine）表示，他將提出上訴，並強調西普斯只有性侵兩名女子，而不是原告指控的七人。他還表示這個案件非常不明確，如果陪審團有聽取檢視所有證據的話，那他們會認定西普斯無罪。

在法庭聽證會上，萊文反駁對於西普斯的指控，「這些檢查都是適當、出於醫療目的，並且都有女性工作人員在場協助。西普斯是在拯救生命，但卻被媒體描繪成怪物。」

經過調查，洛杉磯加大數十年來忽視西普斯對病人的虐待。儘管2018年學校收到了更多受害者的訴訟，仍讓西普斯繼續看診。

在被西普斯看診的6000多名患者中，共有上百名女性被西普斯掠奪身體自主權。直到2019年他被捕後，校方都沒有向這些患者公開或告知西普斯被指控的罪名。

據悉，在1983年至2018年之間，校方為該起集體訴訟案付出了近七億元的賠償金。