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性侵案進度 受害者可上網查

編譯組／綜合報導
性侵證物蒐集盒。（美聯社）
性侵證物蒐集盒。（美聯社）

加州過去的性侵案件經常在完成蒐證後，證物就擱在當地警局、甚至數年未動，受害者如果想知道辦案進度，還得自己打電話或親自跑一趟警局形同再度傷害。加州司法廳1日宣布全新查詢網站已經上線，性侵被害人未來只要憑性侵證物蒐集盒的序號，就能知道證物現在何處、辦案進度到哪。

性侵案件積案嚴重，加州參議員雷瓦（Connie Leyva）去年起草senate Bill 215，表決通過後送交州長簽署生效，因此才使得此一網站得以問世。2018年以後蒐證完畢的性侵受害者都可以透過此一網站安心地、尊嚴地追查辦案進度，不必再像以前一樣擔心隱私曝光，也不會再讓證物擱置在當地警局好幾年。

洛杉磯時報指出，性侵案件多半是在醫院完成蒐證，然後將證物盒送到當地警局，然後由員警負責追查犯人的DNA紀錄。但不論是加州或美國其他地方，性侵證物經常被擱置在警局，嚴重妨礙調查與受害者權益。加州在2020年時，還有1萬4000多件性侵證物擱在警局；直到上個月，還有一名女子控告聖地牙哥市府，因為她去年遭到聖地牙哥州大足球員性侵後，已經近一年不知道警方辦案進度了。

SB 215法案與網站的支持者都強調，過去的作法太不重視隱私，而且再度傷害遭到性侵者。正在打連任選戰的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）1日表示，新設的網站與加州指派的協調官將能協助消化積案，並確保證物未來都能獲得即時處理。他強調，司法廳的任務就是協助被害人，減少傷害並確保正義，透過新設的網站，每個受害人都能知道辦案進度到哪了。

另外，為了避免個資外洩，查詢時都必須有原始蒐證盒上的序號，而且網站不會顯示任何個人資料，只會顯示這只盒子現在位於何處，以及它的查證進度。

性侵 加州 聖地牙哥

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