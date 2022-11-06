我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

核桃谷學區教委佟儀 街頭造勢拚連任

記者楊青╱核桃市報導
核桃谷聯合學區教委佟儀（中）率團隊周末衝刺拚連任。(佟儀團隊)
核桃谷聯合學區教委佟儀（中）率團隊周末衝刺拚連任。(佟儀團隊)

核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng）博士率領助選團隊5日下午衝刺，100多人走上街頭造勢拉票，懇請選民在8日（下周二）選舉日投票，支持他再服務四年。

佟儀競選團隊5日下午前往核桃市山谷大道（Valley Blvd.）和Grand Ave.交口的六個交通路口，舉行一個多小時的競選衝刺造勢活動，提醒選民投票，更希望獲得選民支持。助選團隊成員有鑽石吧高中學生Aaron Tsai帶領的童軍團及Leo Club成員、鑽石吧高中華裔家長會、核桃Suzanne初中家長會正副會長及成員、核桃高中舞蹈隊、鑽石吧長青會、珠心算協會、高中機器人俱樂部、Heart of Hope及工程師協會等多個社區團體。佟儀特別感謝很多居民和中學生加入他的助選團隊，除華人和亞裔，還有其他族裔的志願者。當天，核桃谷聯合學區的另外兩名競選人也參加了佟儀的造勢活動。

此次核桃谷聯合學區教委會有三席改選，三名現任者皆尋求連任，唯一挑戰者是華裔心理健康諮詢師趙宏。佟儀表示，很高興此次教委選舉非常正面，各位候選人均全力做好自己，沒有相互負面攻擊，體現了君子風範。

今年選舉是佟儀尋求第三個任期，此前第二任改選因無人挑戰自動連任。他表示，此次教師工會沒有背書支持候選人，各人憑自己的實力競選，他對自己的選戰充滿信心。

作為現任教委會主席，佟儀認為過去三年最大的挑戰就是疫情，核桃谷聯合學區教委會非常團結，和學生及家長們共度難關。在最近全州標準考試普遍較大幅度下降的情況下，核桃谷學區只有小幅退步，整體分數高於亞凱迪亞等傳統優良學區，讓學生和家長都感到欣慰。

佟儀表示，加強校園安全、增加預算、加強科技課程教育（STEM），將是他未來四年的推動目標。

核桃谷聯合學區教委佟儀（中）團隊周末衝刺拚連任。(佟儀團隊)
核桃谷聯合學區教委佟儀（中）團隊周末衝刺拚連任。(佟儀團隊)

核桃 學區 鑽石吧

上一則

國會40選區 Asif、金映玉廝殺

下一則

教委改選州眾議員 庾秀妍要改善治安

延伸閱讀

核桃谷學區教委佟儀 周末衝刺拚連任

核桃谷學區教委佟儀 周末衝刺拚連任
洛縣阿罕布拉學區校餐博覽會 美食入校園

洛縣阿罕布拉學區校餐博覽會 美食入校園
東谷教委參選人 控2華人拔競選插牌

東谷教委參選人 控2華人拔競選插牌
洛縣華人密集學區校餐博覽會 學生愛吃又健康

洛縣華人密集學區校餐博覽會 學生愛吃又健康
Donna Freedman 競選連任羅蘭學區第5區教委

Donna Freedman 競選連任羅蘭學區第5區教委
羅蘭學區「大學連接計畫」 獲加州學校教委協會金鐘獎

羅蘭學區「大學連接計畫」 獲加州學校教委協會金鐘獎

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵