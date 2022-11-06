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蒙市教委吳紹榮轉戰議員 要為亞裔發聲

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市即將到來的市議員選舉中，嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將作為唯一的亞裔候選人，競選第五區市議員。（吳紹榮提供）
蒙市即將到來的市議員選舉中，嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將作為唯一的亞裔候選人，競選第五區市議員。（吳紹榮提供）

11月8日選舉日就在眼前，在蒙特利公園市（Monterey Park）即將到來的市議員選舉中，嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將競選第五區市議員，同前任市議員Teresa Real Sebastian及新人Joe Ray Avila、Delario Robinson一起競爭。作為該區唯一的亞裔候選人，吳紹榮也呼籲亞裔選民積極出來投票，為亞裔爭取發聲的權利。

對於亞裔居民關心的治安問題，吳紹榮表示，自己上任後會致力於保護亞裔社區的公共安全。對於很多亞裔來說，會存在語言的障礙，或者是並不熟悉美國的生活方式的問題，自己將通過各種方式確保所有人了解這些安全信息和自己的權利。自己也得到蒙市警局的背書，如果上任將和警察部門合作，在當地社區內實施各項安全措施，並確保居民和警察有更多的溝通和交流。

吳紹榮出生於越南西貢，是一個成長在美國新一代年輕潮州人，他自身會講好幾種亞洲語言，包括普通話、粵語、越南語、潮州話，他認為，蒙市有超過60%的亞裔居民，但是為亞裔社區服務，如果不會說亞洲語言就會造成許多的問題，自己如果上任將建議警察部門僱用更多會講普通話、粵語、越南語等亞洲語言的警察，確保和社區居民之間的無障礙交流。

吳紹榮表示，蒙特利公園市是一個多元化的城市，每個人都應該有發言權。而自己希望作為擁有共同文化認知的亞裔可以團結起來，為亞裔發聲。

吳紹榮在南加州大學（USC）獲得會計及金融學士學位後，一直在美國Top3銀行擔任高級主管，積極參與服務社會工作，曾擔任嘉偉學區教委會主席和理事會主席，為當地學校活動籌集資金。自2014年起，吳紹榮在洛杉磯華埠服務中心理事會擔任財政及副主席。

亞裔 警察 越南

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