僑委會青年交流系列講座 青年創業者擠爆

僑委會「2022年青年交流系列講座」邀請洛杉磯保險法律及新媒體製作專家主講2023中小企業風險管理工具、最新法令須知，以及自媒體影片行銷策略。（記者楊青／攝影）

僑委會「2022年青年交流系列講座」5日邀請洛杉磯的保險 、法律及新媒體行銷專家主講2023中小企業風險管理工具、最新法令須知，以及自媒體影片行銷策略，吸引南加州 大批青年創業者參與和旁聽，現場座無虛席。

僑委會「2022年青年交流系列講座」邀請洛杉磯保險法律及新媒體製作專家主講2023中小企業風險管理工具、最新法令須知，以及自媒體影片行銷策略。（記者楊青／攝影）

洛僑文教服務中心副主任鄭心茹表示，講座是為增進海外僑青及僑青團體彼此互動、建立連結網絡、幫助青年創業量身定做，當天的三名講員分別來自保險、法律和新媒體，包括富達保險游蕙綾（Samantha Yu）、連勝律師事務所許志明律師（Robert Hsu）、視覺時代主持人漁夫（Fisher）。

富達保險游蕙綾（Samantha Yu）。（記者楊青／攝影）

游蕙綾表示，新創業的年輕人，首先將自己的保險買好，才能避免被別人攻擊。除財產險外，企業的責任險最為重要。兩個保險一定要買，一個是勞工 保險，不管勞工有沒有身份，比如從Home Deport帶來的人，或自己的親朋好友來幫忙，一旦這些人受傷，勞工保險就會給予賠償，既保護自己利益，也保護勞工利益。她特別提到，萬一員工受傷或跌倒，而老闆沒有購買勞工保險，通常勞工局罰款是1萬元，如果勞工受傷很嚴重，沒有購買勞工險的老闆還可能要坐牢，面臨刑事訴訟。所以不管是一人公司還是五人公司或大型公司，一定要買100萬的勞工保險。

正值年度健康保險開放期，游蕙綾特別提到，今年加州健保保費漲價，但是補助也同時增加，以前不符合補助資格的，現在很多人都符合。三分之二受保人最基礎的保費都在10元以下；但不購買保險的罰款也同時增加很多，一人罰款800元，全家四口一年罰款可能高達2000多元。她提醒大家，不要以為不購買健保的罰款可以拖拖了事，事實上罰款紀錄會留在稅表上，從將來可能的政府補助或退稅上自動扣除。

連勝律師事務所許志明律師（Robert Hsu）。（記者楊青／攝影）

加州今年也給新創企業的勞工健康保險更多優惠，小型企業爲員工購買健康保險時，政府在頭兩年會給很多退稅，高達50%。許志明律師提醒企業負責人，在購買保險時，不要只是簡單地挑選便宜的保險，最重要的是要選擇符合自己和公司狀況的保險，才能在意外發生時，比較理想地保護自己的企業。他同時提醒大家在購買保險時要詳細閱讀保險細節，有不清楚的地方，要用書面形式詢問清楚，以便日後作為保護自己利益的根據。

視覺時代主持人漁夫（Fisher）。（記者楊青／攝影）

媒體人漁夫介紹了自媒體影片行銷策略。他表示，很多人覺得文字和圖片對市場推廣已相當方便，但是影片行銷推廣也正成為企業拓展形象的新趨勢。根據科學家研究，人在看影片時大腦對信息的處理速度快6萬倍，不管是個人還是公司的形象推廣，影片非常有效。

據統計，企業做生意時遇到80%的問題是重複的，重複的問題做成影片，大大降低企業與客戶首次見面的工作量，同時可以提前和客戶建立信任關係，預先感受產品和服務。不過他提醒影片設計和製作的誤區，超過80%的人在製作影片時最大的錯誤是從自己的角度拍自己喜歡看的東西，錯過受眾實際關心的問題，所以影片行銷設計應換位思考，確認並分析客群，找出客戶差異化，顯出自身的亮點，確認影片的目的和類型，最忌諱在一支影片裏面塞進所有你想說的東西。