我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

夏威夷影展「台灣電影焦點」推重量級8片

洛杉磯訊
夏威夷國際影展將展出多部台灣電影。（台灣書院提供）
夏威夷國際影展將展出多部台灣電影。（台灣書院提供）

夏威夷國際影展（Hawaii International Film Festival，簡稱HIFF）今年邁入第42屆， 11月3日至27日展開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院第12年與夏威夷國際影展合作推出「台灣電影焦點 （Spotlight on Taiwan）」，於夏威夷Consolidated Theatres Kahala戲院及線上盛大放映，本次放映八部台灣電影，其中特別安排代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片《該死的阿修羅》為觀摩影片。

「台灣電影焦點」精選了今年票房、口碑俱佳的作品，《該死的阿修羅》取材自真實社會事件，以六個角色探索一場隨機殺人事件的蝴蝶效應，呈複雜多層次的心理層面；描述純潔男孩在親子關係及現實社會中尋找愛情及自我價值過程的愛情喜劇片《初戀慢半拍》；此外，風光入圍金馬獎六項大獎，講述高山上的泰雅族部落裡三代同堂家族，如何因選舉、異國文化等價值觀產生衝突的《哈勇家》，入選本影展「原民鏡像（Indigenous Lens）」單元；甫獲台北電影節最佳動畫獎，改編霹靂布袋戲元老級人物傳奇俠者素還真緣起故事《素還真》。四部長片陣容實力堅強，《該死的阿修羅》導演樓一安及《初戀慢半拍》導演陳駿霖將出席映後座談，與觀眾分享影片製作歷程及背後故事。

短片單元將於全美線上播映，本次放映榮獲舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎探索性別認同過程的《桶裝仙女》；細膩刻畫長照者無奈及壓力的《看海》；台日合拍驚悚電影短片《喰之女》；呈現台北都會男女親密關係的《台北過手無暝無日》。

夏威夷國際影展透過電影促進亞洲、太平洋諸島及北美間的文化交流，為美國少數極重視亞太影片與新銳導演之影展。本屆將放映自30多個國家，102部長片，124短片，11月3日至20日舉辦實體影展，11月3日至27日線上串流放映，並於11月13日舉行頒獎典禮，更多影展購票及資訊，請詳https://hiff.org/。

影展 電影 夏威夷

上一則

上海戲劇學院海外考級點 首在洛杉磯設立

下一則

香港特區25年 港經貿處午宴慶祝

延伸閱讀

立陶宛首次專題放映台灣紀錄片 時空背景橫跨近60年

立陶宛首次專題放映台灣紀錄片 時空背景橫跨近60年
聖地牙哥亞洲電影節 台灣強片登場

聖地牙哥亞洲電影節 台灣強片登場
周末好去處／家庭電影放映日

周末好去處／家庭電影放映日
2022夏威夷國際影展「台灣電影焦點」重量級電影雲集

2022夏威夷國際影展「台灣電影焦點」重量級電影雲集
聖地牙哥亞洲電影節3日登場 放映台灣名導強檔影片

聖地牙哥亞洲電影節3日登場 放映台灣名導強檔影片
國安法箝制 3台片沒通過港電檢 拒刪改決定不放映

國安法箝制 3台片沒通過港電檢 拒刪改決定不放映

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵