香港特區25年 港經貿處午宴慶祝

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯（右）和中國駐洛杉磯總領事張平敬酒。（駐舊金山經貿辦）

為慶祝香港 特別行政區成立25周年，香港駐舊金山 經濟貿易辦事處上周在洛杉磯 舉行「25周年以後：香港作為國際商業、金融和貿易中心的過去與未來演變」的商務午宴。

香港駐舊金山經貿辦事處處長曾舜雯致開幕辭表示：「在過去25年，香港以世界級城市的身分，持續在全球舞台蓬勃發展，這有賴我們在『一國兩制』下享有的獨特優勢。在過去25年一直蟬聯全球最自由經濟體。我們是首屈一指的國際金融中心，並已發展為全球最大離岸人民幣樞紐，同時我們正在崛起，躋身備受期待的國際創科中心之一。」

她補充：「 25周年慶祝主題為『砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程』。該主題不僅展現了香港在過去四分之一世紀以來的驚人成就，更展示了我們對邁向光明未來的熱切期待，並充滿信心。」

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇，以視像發表主題演講。他表示：「香港與美國在很多方面有著深厚的聯繫，並有著很多共同利益。我們擁有牢固的經貿關係和緊密的人文交流。去年，美國是我們的第三大貿易夥伴和第三大出口市場。港美雙邊商品貿易額逾664億美元，較之前一年增長逾19%。」

在商務午宴席間還舉行了一場互動研討會，嘉賓包括米爾肯研究院首席全球策略師Kevin Klowden，和華美銀行高級副總裁兼中國業務與策略主管潘明（Andrew Pan），由曾舜雯擔任主持人。