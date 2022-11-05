我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

卡魯索選洛市長 亞裔退休執法官力挺

本報訊
選戰倒計時，洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）得到亞太裔退休執法官員協會背書。（Getty Images）
選戰倒計時，洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）得到亞太裔退休執法官員協會背書。（Getty Images）

11月期中選舉進入倒計時，洛杉磯警察局（LAPD）一批退休亞裔警官成立「亞裔退休執法官員協會」（Law Enforcement Asian American Retired Network ，簡稱LEAARN），宣布支持前洛杉磯市警政委員會主席卡魯索（Rick Caruso）競選洛杉磯市長，增加警局經費，強化打擊犯罪力度，提升亞裔社區治安。

該組織聚集了洛市警局和其他執法機構的退休資深警官，重點關注亞太裔社區面臨的挑戰，首批行動之一是支持卡魯索競選洛杉磯市長。該組織成員認為卡魯索是保護亞太裔社區安全、團結洛杉磯不同社區的最佳人選。該組織中的許多人曾在卡魯索擔任洛杉磯市警政委員會主席時期，任職於洛杉磯市警察局。

前洛杉磯警政委員Michael Yamaki律師協助組建該團體，他表示：「我們成立這個組織的原因之一，是對洛市的未來感到擔憂，並認為有必要積極參與這場至關重要的市長選舉。作為前執法人員所擁有的見解和經驗，讓我們深知這個城市需要一位能了解和重視、且可以確保社區安全的領導人。這是我們支持卡魯索競選市長的原因。他擁有推動這座城市發展所需的經驗，並可確保社區利益得到優先考量和保護。」

LEAARN認為，削减警務資金不會讓亞太裔居民更安全。卡魯索計畫重點關注社區警務，在街道上新增1500名警員，並確保招聘人員的多樣性，有效地建立更安全的洛杉磯。藉由此計劃，警局將有充足資源來保護社區居民，這也是該組織選擇支持卡魯索競選洛市市長的原因。

該組織成員們表示：「隨著洛市的醜聞不斷蔓延，我們需要一個政治外來者，一個變革的推動者，制定有力政策使城市更安全。亞太裔社區是洛杉磯的重要組成部分，卡魯索理解我們的需求，並將能代表整個城市。」

前洛市警局隊長 Doug Shur 說：「我們團結在一起，因為大家非常關切家人、社區和同胞的安全。作為終生服務洛市和居民的執法人員，我們致力於維護社區安全。我們對卡魯索相當熟悉，堅信他是下一任市長的最佳人選。」

前洛縣警局退休警官Susan Takeshita指出：「LEAARN的成立，旨在讓洛杉磯地區亞太裔公共安全領袖的意見受到重視。隨仇恨犯罪在洛市上升近200%，社區必須團結起來，要求加大治安力度，防止針對亞太裔社群的暴力犯罪。」

對此，卡魯索表示：「我會見了這些敬業的警官以及亞太裔社區和商界領袖，我知道公共安全是社區最關心的問題。在這座偉大的城市中，沒有人應該生活在恐懼的陰霾之下，這也是推動公共安全團體支持我競選的原因。通過之前領導警政委員會的經驗，我確信建設一支理解多元文化力的警察隊伍，對於尊重和保護洛杉磯多元社區來說至關重要。 亞太裔社區面臨著獨有的問題，我期待與這些領袖們合作，推動洛市向前發展。」

洛杉磯 退休 警察

上一則

600萬隻火雞暴斃 感恩節慘了

下一則

陳仁宜東區衝刺 爭取華人支持

延伸閱讀

亞裔18歲少年萬聖節失蹤 母親急尋

亞裔18歲少年萬聖節失蹤 母親急尋
想在洛杉磯租房 至少要年賺10萬

想在洛杉磯租房 至少要年賺10萬
洛市長選戰 共和黨看好卡魯索

洛市長選戰 共和黨看好卡魯索
歐巴馬挺貝斯：真正民主黨人

歐巴馬挺貝斯：真正民主黨人
洛市長選前民調 卡魯索支持率反超貝斯3%

洛市長選前民調 卡魯索支持率反超貝斯3%
洛市市長選前民調：富豪卡魯索領先國會議員貝斯3%

洛市市長選前民調：富豪卡魯索領先國會議員貝斯3%

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感