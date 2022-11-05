卡魯索選洛市長 亞裔退休執法官力挺

選戰倒計時，洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）得到亞太裔退休執法官員協會背書。（Getty Images）

11月期中選舉進入倒計時，洛杉磯 市警察 局（LAPD）一批退休 亞裔警官成立「亞裔退休執法官員協會」（Law Enforcement Asian American Retired Network ，簡稱LEAARN），宣布支持前洛杉磯市警政委員會主席卡魯索（Rick Caruso）競選洛杉磯市長，增加警局經費，強化打擊犯罪力度，提升亞裔社區治安。

該組織聚集了洛市警局和其他執法機構的退休資深警官，重點關注亞太裔社區面臨的挑戰，首批行動之一是支持卡魯索競選洛杉磯市長。該組織成員認為卡魯索是保護亞太裔社區安全、團結洛杉磯不同社區的最佳人選。該組織中的許多人曾在卡魯索擔任洛杉磯市警政委員會主席時期，任職於洛杉磯市警察局。

前洛杉磯警政委員Michael Yamaki律師協助組建該團體，他表示：「我們成立這個組織的原因之一，是對洛市的未來感到擔憂，並認為有必要積極參與這場至關重要的市長選舉。作為前執法人員所擁有的見解和經驗，讓我們深知這個城市需要一位能了解和重視、且可以確保社區安全的領導人。這是我們支持卡魯索競選市長的原因。他擁有推動這座城市發展所需的經驗，並可確保社區利益得到優先考量和保護。」

LEAARN認為，削减警務資金不會讓亞太裔居民更安全。卡魯索計畫重點關注社區警務，在街道上新增1500名警員，並確保招聘人員的多樣性，有效地建立更安全的洛杉磯。藉由此計劃，警局將有充足資源來保護社區居民，這也是該組織選擇支持卡魯索競選洛市市長的原因。

該組織成員們表示：「隨著洛市的醜聞不斷蔓延，我們需要一個政治外來者，一個變革的推動者，制定有力政策使城市更安全。亞太裔社區是洛杉磯的重要組成部分，卡魯索理解我們的需求，並將能代表整個城市。」

前洛市警局隊長 Doug Shur 說：「我們團結在一起，因為大家非常關切家人、社區和同胞的安全。作為終生服務洛市和居民的執法人員，我們致力於維護社區安全。我們對卡魯索相當熟悉，堅信他是下一任市長的最佳人選。」

前洛縣警局退休警官Susan Takeshita指出：「LEAARN的成立，旨在讓洛杉磯地區亞太裔公共安全領袖的意見受到重視。隨仇恨犯罪在洛市上升近200%，社區必須團結起來，要求加大治安力度，防止針對亞太裔社群的暴力犯罪。」

對此，卡魯索表示：「我會見了這些敬業的警官以及亞太裔社區和商界領袖，我知道公共安全是社區最關心的問題。在這座偉大的城市中，沒有人應該生活在恐懼的陰霾之下，這也是推動公共安全團體支持我競選的原因。通過之前領導警政委員會的經驗，我確信建設一支理解多元文化力的警察隊伍，對於尊重和保護洛杉磯多元社區來說至關重要。 亞太裔社區面臨著獨有的問題，我期待與這些領袖們合作，推動洛市向前發展。」