加州監督系統 選民可追蹤選票

加州州務卿韋伯。（記者楊青/攝影）

2022年11月8日期中選舉 進入最後三天倒計時，「選票如何被收集、計算及統計？」「加州 採取什麼步驟核實選票以及是否被正確及公平計算？」，諸多相關問題引起選民關注。

應加州少數族裔媒體中心邀請，布倫南法律與司法中心選舉與政府計劃法律顧問、「2022年選舉正式計票的路線圖」研究報告作者Derek Tisler、加州州務卿韋伯等人，4日就選民對本次選舉的問題和擔心給與解答。Tisler表示，司法部和聯邦選舉委員會將對本次中期選舉的安全性給與更多保護，確保選舉投票 以及選票計算得到有效監督，公正透明；韋伯則表示，加州將採取更加開放的政策，確保投票人的選票都得到計算，同時允許並鼓勵監獄犯人投票。

Tisler表示，聯邦選務機構已開發一個更精確的投票監督系統，2022年選票會得到更加精確的計數。各地投票站將比去年更多也更安全。他表示，到目前為止，一些選民仍懷疑2020年大選結果涉嫌舞弊，所以本次中期選舉將更加重視整個過程的細節監督。

Tisler表示，各州對選票的計算結果將會反復核查，確保正確，過程公開，除工作人員外，兩黨代表以及媒體都可以監督。但多年來各州的計票過程有所不同，有的州是在選舉投票日之後統一計票，有的州則是提前計算陸續到達的郵寄選票，投票日之後再計算投票站收集的選票，所以各州計票進度不一樣。但無論如何，計票過程不求速度重精準，總體上，計票結果將會在兩周到一個月公佈。

他認為，本次期中選舉投票，選民最重要的是瞭解自己的投票地點，帶全身份證明和選票資料，無論是郵寄投票還是本人投票，都要確保在規定的時間内完成。

韋伯表示，選舉投票過程並不複雜，加州本次選舉會確保每張選票都得到計算，無論是郵寄的還是投票所投票。她提醒選民記得在選票上簽名，郵寄選票的郵戳必須是8日下午6點之前，去投票中心投票必須在8日晚上8點之前。

加州今年設置了Where's My Ballot?系統，投票人輸入自己信息，就可以追蹤到選票在哪裡，也能跟蹤這些選票投出後路徑。韋伯表示，無論選擇郵寄投票或投票站投票，加州每位選民都會收到郵寄到家的選票。加州許多地方徵召投票站臨時選務人員受到挑戰，很多人不再願意，有些人是不願承受壓力，另外一些人則是受到恐嚇。今年州務卿辦公室也在高中招收臨時選務員並提供專門培訓。