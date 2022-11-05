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「I-Taiwan」青商參訪聖地牙哥3台企

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
青年台商訪問團與百進生技總裁賴正光合影。（記者張庭瑜╱攝影）
青年台商訪問團與百進生技總裁賴正光合影。（記者張庭瑜╱攝影）

為鼓勵青年台商與台灣企業交流，洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美商會11月3日（周四）組織了「I-Taiwan 體驗營」，不少洛杉磯台美商會青商部成員參加，前進聖地牙哥三家企業參訪交流，向成功的企業家們請益學習。

團員們專心聆聽耐能科技公司總裁劉俊誠分享公司歷程。（記者張庭瑜╱攝影）
團員們專心聆聽耐能科技公司總裁劉俊誠分享公司歷程。（記者張庭瑜╱攝影）
百進生技總裁賴正光講解公司產品理念。（記者張庭瑜╱攝影）
百進生技總裁賴正光講解公司產品理念。（記者張庭瑜╱攝影）

在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組協助下，參訪三家知名的台商企業，生物技術界的百進生技（BioLegend），AI解決方案的耐能科技公司（Kneron）、製藥業的美國永信（Carlsbad Technology）。據了解，聖地牙哥曾在2019年被forbes雜誌評選為最適合做生意及就業的城市。截至9月，相較洛杉磯4.60%失業率，聖地牙哥的失業率僅為2.90%，並在穩定持續下降中。

因事返台灣的劉俊誠特地上線分享心路歷程。（記者張庭瑜╱攝影）
因事返台灣的劉俊誠特地上線分享心路歷程。（記者張庭瑜╱攝影）
參訪團員參觀美國永信公司。（記者張庭瑜╱攝影）
參訪團員參觀美國永信公司。（記者張庭瑜╱攝影）
劉雅薇頒發紀念旗幟給營運長劉彥甫。（記者張庭瑜╱攝影）
劉雅薇頒發紀念旗幟給營運長劉彥甫。（記者張庭瑜╱攝影）

駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正、科技組組長陳嘉元、洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠、洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹、洛杉磯台美商會會長劉雅薇、榮譽會長陳慶恩、副會長葉怡蘭、吳惠鉉等人皆出席參與。

鄭心茹表示，僑委會定期都會舉辦愛台灣講座，直至去年才正式推出一日體驗營，希望可以吸引台灣僑青參與，增廣見聞；若未來要回台灣投資，也有相關窗口可以洽詢。今年在科技組協助下，更有機會參訪聖市的新創公司，讓參加報名人數空前。

團員們在耐能科技公司留念合影。（記者張庭瑜╱攝影）
團員們在耐能科技公司留念合影。（記者張庭瑜╱攝影）
出訪團員在美國永信公司前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）
出訪團員在美國永信公司前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）
劉俊誠講解公司前景，其中公司成功拿下多家大公司的訂單。（記者張庭瑜╱攝影）
劉俊誠講解公司前景，其中公司成功拿下多家大公司的訂單。（記者張庭瑜╱攝影）

聖市因為瀕臨海洋，氣候宜人、生活步調悠閒，不少科技新創公司都選擇進駐聖市，讓當地企業競爭逐漸白熱化，不少外國公司屢次嘗試也未能進駐。而耐能與百進生技都屬台灣留學生攻讀學位後，留下來創業成功的實例。在競爭激烈商圈中，台灣留學生默默闖出一片天。

劉雅薇表示，台美商會一直有舉辦企業參訪活動，這次在科技組協助下安排聖市參訪，希望讓年輕一輩多認識交流。

耐能科技公司有一位透過僑委會海外搭僑計畫，留在公司實習的台灣博士生林孟翰。在該計畫的幫助下，留學生們不僅可以在當地的台商企業學習，向前輩取經之外，也能促進台美兩地的商務交流。

出訪團員在美國永信公司前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）
出訪團員在美國永信公司前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 聖地牙哥 留學生

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