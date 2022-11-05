張永祥典藏劇本 贈大學圖書館

從左至右依次是人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭、洛杉磯世界日報社長于趾琴、張永祥太太任芝蘭、歸亞蕾。（記者張宏╱攝影）

人文磚基金會4日在聖蓋博為金馬獎終身成就獎得主張永祥舉辦典藏劇本贈書記者會，張永祥親友和金馬影后歸亞蕾、楊敦平導演 、蔣天鐸等人參與了記者會。

人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭表示，張永祥是台灣作品最多的編劇，先後獲頒四次亞洲影展最佳編劇獎，巴拿馬最佳外語影 片、五次金馬獎最佳編劇獎，包括「養鴨人家」、「小城故事」、「原鄉人」、「汪洋中的一條船」、「家在台北」、「吾土吾民」等。

她說，人文磚基金會為張永祥出版一系列典藏劇本紀念輯，今年出版四本，包括早期舞台劇 劇本「蕉園樂」、「陋巷之春」、「和平旅社」及張永祥編劇本人最喜歡，最有代表性的電影 劇本「秋决」。這系列書將贈送給北美各大專院校中文研究所或圖書館，希望有興趣研究中文劇本的師生可研究再創造。 金馬獎終身成就獎張永祥先生典藏劇本贈書記者會4日在聖蓋博舉辦。（記者張宏╱攝影）

張永祥太太任芝蘭表示，張永祥自60年代開始與李行等導演合作，製作許多膾炙人口的電影作品，前後160多部，手稿沒留下幾件，出版的電影劇本更是少。他生前反對留下東西，在他40歲時曾為他出版過兩本廣播劇集，他當時都拒絕。不過他現在已過世，決定權在她，張永祥那麼多著作尤其是劇本對話言語很好，後輩可作為參考。基金會在2015年開始為他辦了很多活動，他去年離世後，基金會想為他出書。這次她除了精選編彙張永祥的四本書，明年還會出版他的電影劇本和舞台劇，之後還會出版他的自傳。 人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭（左一）和張永祥編劇的太太任芝蘭（左二）將書捐贈給東洛杉磯學院等學校老師們。（記者張宏╱攝影）

歸亞蕾表示，電視節目和電影的靈魂是編劇，張永祥是歷史的象徵，希望他永遠活在大家心中。張老師的劇本對白值得演員深思，因為一個編劇在劇本裡要通過不同的對白描繪出環境和角色個性。好的編劇好的台詞值得讀很多遍，因此張永祥的著作值得收藏。

世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，雖然無緣和張先生見面，但是透過他的作品能領回他想傳達的理念。她的成長年代最熟悉是張永祥的「包青天」，能感受到編劇戲劇形式的多變和張力把握，以及反映時代下民眾的心聲。台灣劇本的形式也是通過張永祥建立的，用紙本記錄歷史，希望未來會有更多張永祥的作品可傳承於世。