黃柳霜家庭同樂日 慶肖像登25分硬幣

慶祝好萊塢華裔女星黃柳霜肖像榮登美國25美分硬幣上，洛杉磯多個組織 舉辦「黃柳霜家庭同樂日」活動。（主辦單位提供）

為慶祝好萊塢華裔 女星黃柳霜 (Anna May Wong) 肖像榮登美國25美分硬幣上，華美博物館 與美國史密森尼婦女歷史倡議組織、洛杉磯 市華埠圖書館、洛杉磯市立歷史中心紀念園區合作，11月5日（周六）中午12時至下午3時舉辦「黃柳霜家庭同樂日」活動，歡迎民眾一家大小參加。

黃柳霜被認為是好萊塢第一位華裔電影明星，她是首張亞裔面孔、也是今年第五位暨最後一位單獨出現在25美分硬幣上的女性，該硬幣已於10月下旬全面發行，硬幣的另一面是美國總統華盛頓 (George Washington) 。

「黃柳霜家庭同樂日」活動流程包括：中午12時至下午3時：從黃柳霜啟發的藝術與手工藝；中午12時至下午1時45分：與創作華美博物館黃柳霜壁畫的藝術家 Rachel O'Donnell 會晤交流；下午1時及2時30分：《兒童故事時間》特別專場，作家 Paula Yoo 朗讀她的著作《閃亮之星：黃柳霜的故事》，朗讀故事之後安排合適的導遊帶領兒童們參觀博物館。

「黃柳霜家庭同樂日」活動免費及對公眾開放，歡迎民眾從下列鏈接登記參加：camla.org/familyday，或瀏覽華美博物館網址：www.camla.org。