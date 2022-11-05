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好萊塢 驚現遊民自建可移動木屋

記者趙健／洛杉磯報導
該木屋在好萊塢大道上顯得格外顯眼。（記者趙健／攝影）
該木屋在好萊塢大道上顯得格外顯眼。（記者趙健／攝影）

近日，在好萊塢大道上出現了一座小木屋，乍看像是某個小型商鋪，但稍作打量就會發現，竟是一個遊民自己用木板搭建的臨時住所，底部還加裝了四個輪子，看起來像是一座「可移動的木屋」。

影音：記者趙健

遊民Q先生是這座木屋的「主人」，也是「設計師」和「建築工」。他說，構建木屋主體的木板來自建築工地用剩的材料，還有部分木料是朋友送給他的。在這間木屋裡，還裝有發電機，給自己的「施工作業」和「居家生活」提供電力。

他說：「我以前住在帳篷裡，但是清潔人員每兩周檢查一次，一來就把帳篷拆掉。所以我才想到要搭建一棟「小房子」，這樣就不會輕易被拆除了。」

該木屋門上還裝飾了門簾和路燈。（記者趙健/攝影）
該木屋門上還裝飾了門簾和路燈。（記者趙健/攝影）

對於這座「醒目」的木屋，很多路人表示，「不喜歡這個房子。」、「我認為這很瘋狂」、「他沒有付房產稅，為什麼可以在這裡蓋房子？」但也有路人表示理解，他們認為這位遊民住在裡面會感到更安全，也會比住帳篷更舒服。 「我不覺得他這麼做會對其他人的生活造成任何不好的影響。」

實際上，洛杉磯警察已經「造訪」這間木屋多次，試圖移除木屋並幫助Q先生聯繫臨時住所。但這位「遊民建築師」拒絕離開，他說「不喜歡那些臨時住所，那就像是集中營。」

根據洛杉磯市地方法規 ，只有當遊民住所堵住人行道或者車道時，他們才會被驅逐。

更為有趣的是，這座小木屋的「免費廣告價值」早已被人嗅到。這座小木屋的旁邊已然豎起一塊木牌，上面是洛杉磯市市議員候選人Mitch O'Farrell的拉票廣告。

遊民 洛杉磯 警察

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