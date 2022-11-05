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男子停車場遇劫逃走 匪猛追不捨再搶首飾

好萊塢訊
劫匪先將男子撞倒後，上前搶奪首飾。（KTLA）
劫匪先將男子撞倒後，上前搶奪首飾。（KTLA）

西好萊塢（West Hollywood）4日上午發生一起持槍搶劫案，一名男子在一個停車場被搶劫後逃走，然而劫匪窮追不捨，開車將受害男子撞倒在地後繼續搶奪他的首飾。

根據KTLA的報導，搶案發生在當天上午9時左右，地點位於9030 W Sunset Blvd。

視頻監控顯示，男子在停車場被槍指著，蒙面劫匪試圖搶劫。（KTLA）
視頻監控顯示，男子在停車場被槍指著，蒙面劫匪試圖搶劫。（KTLA）

停車場的視頻記錄了搶劫全過程。只見一名男子剛從停好的白色特斯拉下來，一輛灰色轎車就停在他後面，灰色轎車司機下車，頭上蒙著黑色面罩，手裡拿著槍，將受害人撲倒在地。

受害人起身後向外逃走，那名蒙面劫匪追上去，這時灰色轎車上下來第二個人也朝受害者追去。

另一個停車場前面的監控顯示，受害人被灰色轎車撞倒，受害人被撞在轎車的擋風玻璃上後摔了下來，他再次起身想逃，但灰色轎車的蒙面司機劫匪又下車追他。

劫匪搶劫後逃走。（KTLA）
劫匪搶劫後逃走。（KTLA）

受害人再次跌倒在地。這時劫匪衝上去想搶他的金戒指，兩人發生扭打。接著劫匪開車沿Sunset Blvd向東逃走。

受害人目前送醫治療，傷勢未明，也不清楚他有何財物損失。

KTLA的記者採訪到當時案發停車場的管理員，管理員稱本想幫助受害人，但劫匪有槍，他很害怕。

目前尚不清楚這是隨機作案，還是劫匪特意搶劫受害人。某位受害人的朋友表示，受害人常常停車在案發停車場，他是一名房產經紀人和新晉父親。

民眾如有任何線索，可撥打電話：310-8558850。

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